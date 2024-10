Florian Silbereisen muss sie trösten Schlagerstar Michelle bricht im TV in Tränen aus

Die ARD-Show «Schlagerbooom 2024 – Alles funkelt! Alles glitzert!» war voll grosser Gefühle, wie in Sachen Schlager üblich. Sängerin Michelle allerdings konnte nicht mehr an sich halten und brach vor laufenden Kameras in Tränen der Rührung aus.