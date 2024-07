Schlagerstar Michelle gibt mit ihrem neuen und letzten Album einen tiefen Einblick in ihr Leben und plant gleichzeitig ihren Rückzug aus der Musikbranche. In «Flutlicht», das heute erscheint, verarbeitet sie auch ihren Suizidversuch von 2004.

Dunkle Momente in neuem Album

1/5 Heute Freitag erscheint das letzte Album von Schlagerstar Michelle.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ein erschütternder Moment prägt das neue und letzte Album «Flutlicht» von Schlager-Ikone Michelle (52), das heute erschienen ist. Im Mai 2004 wurde sie ihrer Kölner Wohnung bewusstlos aufgefunden – ein Suizidversuch, wie sie später sagte. Sie habe sich in einem tiefen Loch aus Dunkelheit und Verzweiflung befunden, als sie versuchte, ihrem Leben ein Ende zu setzen, erzählt die Deutsche gegenüber der «Bild».

«Ich greife nach drei Fläschchen Antidepressiva und fülle die 90 Milliliter in eine halbe Flasche Apfelschorle um und schüttle kräftig. Ich habe keine Angst. Ich fürchte nicht das Ziel dieser Reise», schildert Michelle die dramatischen Momente damals. Die ehrliche Aufarbeitung ihrer Vergangenheit setzt sich auf «Flutlicht» fort.

Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heisst, thematisiert die Glanzlichter und Tiefpunkte ihres bewegten Lebens. In einem exklusiven Gespräch mit der «Bild» verrät sie weiter: «Wir haben uns drei Tage und Nächte eingesperrt und mein ganzes Leben aufgeschrieben. Die prägendsten Abschnitte habe ich verarbeitet. Von meiner Pflegefamilie bis zu Tabuthemen wie meinem Suizidversuch in dem Lied ‹Gespräch mit Gott›. Wenn man zwischen den Zeilen hört, ist da sehr viel Wahrheit mit dabei.»

Hier findest du Hilfe Die Dargebotene Hand: Anonyme Beratung unter Einhaltung der Schweigepflicht. Per Telefon 143 und Online www.143.ch. Die Dargebotene Hand: Anonyme Beratung unter Einhaltung der Schweigepflicht. Per Telefon 143 und Online www.143.ch.

«Unzählige Male hintergangen»

Michelle blickt allerdings nicht nur zurück, sondern kündigt an, dass sie in zwei Jahren – nach zwei Jahrzehnten im Rampenlicht – ihre Karriere beenden werde. Die Gründe dafür ähneln jenen, die sie einst in die Dunkelheit trieben. «Man ist immer selbst für seine Fehler verantwortlich – trotzdem wurde ich unzählige Male hintergangen und ausgenutzt», erklärt Michelle ihre Entscheidung.