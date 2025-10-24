Michelle macht Schluss und hört auf mit dem Singen. Für die Schlagersängerin ist es nicht das erste Mal. Aber jetzt soll es für immer sein – und das hat einen privaten Grund, wie sie im RTL-Interview verrät.

Darum gehts Schlagersängerin Michelle beendet ihre Karriere nach über drei Jahrzehnten

Michelle möchte sich auf ihre Familie und Rolle als Grossmutter konzentrieren

Schlagersängerin Michelle (53), eine der prägendsten Figuren des deutschen Schlagers seit über drei Jahrzehnten, beendet ihre langjährige und turbulente Karriere. Die Künstlerin zieht einen endgültigen Schlussstrich unter das Leben im Rampenlicht, um sich ihrem Privatleben und insbesondere ihrer Rolle als Grossmutter zu widmen.

Michelles Entscheidung zum Rücktritt ist tief im Wunsch nach mehr Zeit für die Familie begründet. Nach 33 Jahren in der Musikbranche spürt die dreifache Mutter die Notwendigkeit, eine neue Priorität zu setzen. «Ich bin jetzt Oma, ich hab mein erstes Enkelkind», sagt sie im Interview mit RTL. Sie habe realisiert, «wie wenig Zeit ich eigentlich für meine Kinder im Endeffekt hatte», und stattdessen viel Zeit mit anderen Menschen verbracht. Dieses Gefühl führt zu einem klaren Fazit: «Deswegen gibt es für mich da gar kein Zurück.» Der Abschied ist für sie nicht schmerzhaft, sondern ein Befreiungsschlag. «Mein Herz blutet nicht», sagte sie gegenüber RTL, denn ihre Musik bleibe den Fans erhalten.

Turbulente Karriere zwischen Comebacks und Kontroversen

Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heisst, feierte in den frühen 90er-Jahren ihren Durchbruch und etablierte sich als eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Ihre Karriere war von Höhen und Tiefen geprägt, darunter mehrfache öffentliche Comebacks nach Rücktrittsankündigungen im Jahr 2007 und finanzielle sowie private Turbulenzen, die sie nie scheute, offen anzusprechen.

Einer ihrer grössten Erfolge war die Teilnahme am Eurovision Song Contest im Jahr 2001 in Kopenhagen, wo sie mit dem Titel «Wer Liebe lebt» einen respektablen achten Platz belegte. Im Lauf ihrer Karriere erhielt Michelle zahlreiche Preise, darunter den Echo in der Kategorie «Schlager/Volksmusik» in 2003. Sie versuchte sich auch abseits der Bühne, etwa mit einem Hundesalon oder als Darstellerin in TV-Formaten, doch ihre wahre Berufung blieb das Singen.

Neue Liebe, neue Zukunft

Auch Michelles Privatleben sorgte stets für Schlagzeilen. Aktuell ist sie mit dem 25 Jahre jüngeren Schlagersänger Eric Philippi (28) liiert. Das Paar ist verlobt und hat klare Zukunftspläne. «Natürlich werden wir auch heiraten», sagt sie im Interview mit RTL, auch wenn der Termin noch geheim bleibe. Eine Antwort, die Erinnerungen an frühere Beziehungen weckt, doch dieses Mal scheint der Fokus auf einem Neuanfang abseits der Öffentlichkeit zu liegen.

Die Sängerin wird im kommenden Jahr eine abschliessende Tournee absolvieren. Dann wird die Bühne geräumt.