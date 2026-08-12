Ralf Schumacher und sein Étienne turteln in der Schweiz

Nach seiner eigenen Hochzeit im Mai und den Baby-News von Sohn David geht es für Ralf Schumacher gleich weiter mit dem grossen privaten Glück: Mit seinem Ehemann Étienne verbringt er traumhafte Sommerferien in den Alpen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralf und Étienne Schumacher flüchten vor Hitze Frankreichs in die Schweiz

Das Paar erkundet Bodensee, St. Moritz, Verbier mit E-Bikes und Wanderungen

Ralf wird bald Grossvater: Sohn David erwartet erstes Kind im August 2026

Sophie Ofer Redaktorin People

Ralf Schumacher (51) und seinem Étienne (36) wurde die Hitze in ihrer südfranzösischen Heimat in Saint-Tropez zu viel. Mit einem Spontanausflug versuchen sie, den hohen Temperaturen zu entkommen. Auf Instagram verrät das Paar, wohin es sie verschlagen hat.

«Um der Hitze und den Menschenmassen in Südfrankreich zu entfliehen, haben wir beschlossen, einige Zeit in der Schweiz zu verbringen – und wir bereuen es nicht!», schreibt Étienne Schumacher freudig auf Instagram.

Mit dem E-Bike hoch hinaus

Es waren aufregende Monate für das frisch gebackene Ehepaar. Nachdem sich Ralf und Étienne Schumacher Ende Mai erst das Jawort gaben, gibt es schon wieder schöne Neuigkeiten: Sohn David (24) und seine Ehefrau Vivienne (25) gaben Anfang August bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. Vater Ralf darf sich also schon bald auf sein erstes Grosskind freuen.

Vielleicht auch, um ihr privates Glück weiterzufeiern, gönnen sich Ralf und Étienne Schumacher jetzt entspannte Ferien auf der Schweizer Seite des Bodensees, in St. Moritz GR und in Verbier VS. Mit Instagram-Schnappschüssen zeigt das Paar, wie es seine Zeit gestaltet.

«Wir haben wunderschöne Orte besucht, viel Sport getrieben und sehr gute Restaurants und Hotels entdeckt», schreibt Schumacher. Die beiden schnappten sich E-Mountainbikes für eine Bergtour bei strahlendem Sonnenschein. Eine Wanderung gab es auch, eines der Fotos zeigt Étienne Schumacher mit einem Gipfelkreuz.

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«Atemberaubende Aussicht»

Die beiden geniessen die Alpenlandschaften und die «reine Bergluft», wie der französische Geschäftsmann schreibt. Dann gibts noch ein paar Gastro-Empfehlungen mit dazu: etwa ein Nobel-Restaurant am Bodensee mit einer «atemberaubenden Aussicht». Die beiden lassen es sich nämlich auch kulinarisch gutgehen. Ein Bild zeigt das Paar ausgelassen beim Essen und mit einem guten Glas Wein.

Kennengelernt haben sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann in Monaco. «Ich war verliebt auf den ersten Blick», erzählt Étienne Schumacher in der Sky-Doku «Ralf & Étienne: Wir sagen Ja». Bei Ralf habe es etwas länger gedauert. Étienne habe mehrfach vergeblich versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen: «Ich habe ihm zwei, drei, nein, fünf Nachrichten geschickt, aber nie eine Antwort bekommen.» Schliesslich meldete sich Ralf doch und aus den beiden wurde ein Paar. 2024 machten sie die Beziehung öffentlich.