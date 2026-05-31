Ralf Schumacher hat seinem Partner Étienne das Jawort gegeben. Ein ganzes Wochenende wurde gefeiert und auch Carmen und Robert Geiss durften nicht fehlen. Was schenkt man eigentlich einem Paar zur Hochzeit, das schon alles zu haben scheint?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralf Schumacher heiratete am 30. Mai in Saint-Tropez seinen Partner.

Die Geissens schenkten ein personalisiertes Porträt, Wert bis 17'000 Franken.

Hochzeit mit dreitägiger Party, Finale am 6. Juni auf Sky.

Silja Anders Redaktorin People

Grosse Feier in Saint-Tropez (F): Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben am Samstag, dem 30. Mai, vor dem Standesamt ihr Jawort gegeben. Das Paar liess es richtig krachen und feierte seine Hochzeit mit einer dreitägigen Party, deren Finale am 6. Juni auf Sky gezeigt wird. Unter den prominenten Gästen: Carmen (61) und Robert Geiss (62), die mit einem extravaganten Hochzeitsgeschenk für Aufsehen sorgten.

Die Geissens liessen es sich nicht nehmen, dem frisch vermählten Paar eine persönliche und teure Überraschung zu bereiten.

Teures Geschenk mit persönlicher Note

Wie Carmen Geiss in einem Instagram-Video stolz präsentierte, überreichten sie Ralf und Étienne ein riesiges, individuell gestaltetes Porträt. «True Love» prangte in Graffiti-Schrift darauf, dazu Mickey-Maus-Köpfe und ein Bild von Robert und Carmen selbst, das der Künstler Sharyar Azhdari in das Kunstwerk integriert hatte.

Ein solches Gemälde des Künstlers kann schnell mal zwischen 7000 und 17'000 Franken kosten. Möchte man eine personalisierte Anfertigung, wie jene der Geissens haben, schnellt der Preis allerdings gerne noch weiter in die Höhe. Robert Geiss konnte sich einen Spruch nicht verkneifen und witzelte, dass das Bild so gross sei, dass nur die G-Klasse den Transport möglich machte – Ferrari und Lamborghini seien zu klein gewesen.

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«Oh là là»

Beim Auspacken staunte Étienne Bousquet-Cassagne nicht schlecht. «Oh là là», ruft der Ehemann von Ralf Schumacher begeistert. «Wir haben uns gedacht, das ist wenigstens etwas Persönliches», erklärt Robert Geiss und weiss dann auch schon direkt, wo das glückliche Paar das Bild aufhängen könnte. «Wir haben uns gedacht, das passt perfekt in euer Barbecue. Ich weiss auch genau schon die Stelle. Da hängt im Moment ein Bild, aber ich glaube, das passt noch besser!», so Robert Geiss.

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Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bedanken sich herzlich bei den Geissens und umarmen sie zum Dank fest. Ralf Schumacher scherzt dann noch: «Vor allem sehe ich da so schön jung aus – ganz ohne Facelift!» – was ihm Lacher von allen Anwesenden einbringt.

Emotionale Reden und Momente für die Ewigkeit

Auf Instagram schwärmt Carmen Geiss von der Hochzeit des Paares. «Ralf und Étienne haben gestern wirklich alles übertroffen», schreibt sie. Es habe Feuerwerk gegeben, «fantastische Gespräche, grossartige Menschen und jede Menge unvergesslicher Momente.» Besonders amüsant habe sie gefunden, dass Étienne seine Hochzeitsrede auf Deutsch gehalten habe, während Ralf Schumacher sich für Englisch entschied – «irgendwie haben die beiden da wohl die Rollen getauscht».

Trotz der vertauschten Sprachen betont Carmen Geiss, die für die Hochzeit den Geburtstag ihrer ältestens Tochter Davina (23) verpasst habe, dass die Reden «unglaublich emotional» gewesen seien und nicht nur die Geissens «tief berührt» hätten.