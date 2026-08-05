David Schumacher wird Vater. Der Rennfahrer und seine Frau Vivien erwarten ihr erstes Kind. Das Paar verkündete die frohe Botschaft mit einem emotionalen Instagram-Post, der sie glücklich vereint zeigt. Damit ist auch klar: Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher wird Opa.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Schumacher und Frau Vivien erwarten ihr erstes Kind 2026

Ankündigung mit Spiegelbild, Teddybär und Babyschuhen auf Instagram

David ist der 24-jährige Sohn von Ex-F1-Fahrer Ralf Schumacher

Saskia Schär Redaktorin People

David Schumacher (24) wird Vater. Der Rennfahrer und seine Frau Vivien erwarten ihr erstes Kind. Die frohe Botschaft teilte das Paar am am Mittwochnachmittag auf Instagram: Auf einem Bild sieht man einen Spiegel auf einer Wiese, davor stehen ein Teddy und kleine Babyschuhe. Im Spiegel umarmen und küssen sich die beiden, während auf der Spiegelfläche das Wort «Baby» mit einem Herz prangt.

Dazu schreiben sie: «Love made us two, life is making us three.» Auf Deutsch: Die Liebe hat uns zu einem Paar gemacht, das Leben macht uns zu dritt. Weitere Details zum Nachwuchs verraten die beiden noch nicht. Auch auf ein erstes Babybauchfoto muss noch gewartet werden.

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Unter dem Beitrag haben sich innert kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche gesammelt. So meint unter anderem Millionärstochter Davina Geiss: «Ich freue mich riesig für euch, herzlichen Glückwunsch».

David Schumacher macht seinen Vater zum Grossvater

Seiner Vivien hat David Schumacher erst diesen Februar in Salzburg im engsten Familienkreis das Jawort gegeben. Nicht dabei war damals seine Mutter Cora. Den Antrag machte der Rennfahrer Vivien im vergangenen November auf den Malediven.

Durch die Schwangerschaft wird Ralf Schumacher (51) nun zum ersten Mal Opa. Auch für Cora Schumacher (49) ist es das erste Enkelkind.