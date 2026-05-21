Ralf Schumacher heiratet 2026 zum zweiten Mal. Für ihn ist seine erste Ehe längst abgeschlossen. Ihn störe es, dass er weiterhin zu seiner Ex-Frau Cora befragt werde, verrät er jetzt in einem Interview.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralf Schumacher (50) heiratet seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36)

Schumacher bezeichnete seine frühere Ehe mit Cora als abgeschlossenes Kapitel

Hochzeits-Doku «Ralf & Étienne: Wir sagen Ja» startet am 21. Mai bei Sky

Ralf Schumacher (50) hat seine frühere Ehe mit Cora Schumacher (49) klar eingeordnet und deutlich gemacht, dass dieses Kapitel für ihn abgeschlossen ist. Der Ex-Formel-1-Pilot war von 2001 bis 2015 mit ihr verheiratet, gemeinsam haben sie Sohn David (24). Nun heiratet Schumacher seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36).

«Was Cora betrifft: Da stört mich am meisten, dass überhaupt noch gefragt wird – ob sie zur Hochzeit kommt oder was auch immer», sagte Schumacher im Interview mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Der einstige Rennfahrer verwies darauf, dass sie seit 15 Jahren getrennt seien. «Cora hatte inzwischen selbst mehrere Beziehungen. Ich hoffe, dass sie glücklich ist», ergänzte er. Gleichzeitig stellte er klar: «Aber sie ist nicht mehr Teil meines Lebens und umgekehrt ist es genauso.»

Coming-out aus eigener Entscheidung

Die Aussagen fielen im Zusammenhang mit Schumachers Coming-out, das er als «selbstbestimmt» bezeichnete. Im Juli 2024 hatte Schumacher seine Beziehung zu Bousquet-Cassagne via Instagram öffentlich gemacht. «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann», schrieb er zu einem Foto, auf dem das Paar auf dem Wasser bei Sonnenuntergang zu sehen ist.

Schumacher sagte dazu im Interview mit der Zeitung: «Ich wollte nicht den Schlagzeilen hinterherlaufen, als hätte ich irgendjemandem irgendwas zu erklären.» Das Paar habe die Reaktionen «als sehr positiv» erlebt. Alle Kommentare las Schumacher jedoch nicht. «Wenn jemand anderer Meinung ist, juckt mich das nicht», betonte er.

Vierteilige Hochzeitsdoku startet

Im Februar dieses Jahres gaben Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne dann ihre Verlobung bekannt. «Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden», hiess es in einem Statement auf Instagram, in dem um Privatsphäre gebeten wurde. Auf dem Weg zur Hochzeit nimmt das Paar seine Fans in der Sky Original Doku-Follow «Ralf & Étienne: Wir sagen Ja» mit.

Die erste Folge ist ab dem 21. Mai auf Sky und Wow verfügbar und begleitet das Paar zum Schönheitschirurgen. Dort unterzieht sich der 36-jährige Bousquet-Cassagne einem Facelift. Ein Eingriff, den Schumacher als unnötig ansieht. «Weil es auch etwas Schönes ist, gemeinsam alt zu werden – obwohl er natürlich deutlich jünger ist als ich –, wäre mir das wichtiger, als den perfekten Mann neben mir zu haben. Denn es ist ja auch die Frage: Wo fängt es an, wo hört es auf?»

Die letzte der vier Episoden ist ab dem 6. Juni zu sehen und begleitet das Paar an seinem grossen Tag.



