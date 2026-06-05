Rührende Worte von Étienne an Ralf Schumacher

Am vergangenen Wochenende gingen Ralf Schumacher und sein Partner Étienne den Bund der Ehe ein. Begleitet wurden sie dabei vom Streamingdienst Sky, der am 6. Juni das grosse Finale zeigt. Jetzt machte Étienne seinem Ehemann eine rührende Liebeserklärung auf Instagram.

«Ich verspreche dir, dich jeden Tag ein bisschen stärker zu lieben»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralf Schumacher heiratete Étienne Bousquet-Cassagne in Saint-Tropez vor Publikum

Robert und Carmen Geiss schenkten dem Paar ein Porträt, Wert: fünfstelliger Betrag

Dreitägige Hochzeit, Finale wird auf Sky gestreamt, Fans gratulieren begeistert

Silja Anders Redaktorin People

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) sind seit vergangenem Wochenende offiziell Ehemänner. In Saint-Tropez (F) gaben der ehemalige Rennfahrer und sein Partner sich das Jawort vor ihren Liebsten und den Kameras von Sky. Der Streamingdienst wird das grosse Finale der dreitägigen Hochzeitssause veröffentlichen.

Erste Bilder der Hochzeit kursieren bereits, Robert (62) und Carmen Geiss (61) veröffentlichten ein Video, in dem sie dem Hochzeitspaar ihr Geschenk überreichen – ein Porträt von Ralf Schumacher und seinem Étienne, gestaltet vom Künstler Sharyar Azhdari. Kostenpunkt: schätzungsweise im mittleren fünfstelligen Bereich.

«Mein Zufluchtsort, mein Komplize, mein Liebhaber»

Nun postet einer der Bräutigame erste Fotos auf Instagram. Étienne Bousquet-Cassagne teilte nicht nur Eindrücke der grossen Hochzeitsfeier auf Social Media, sondern liess es sich zudem nicht nehmen, eine rührende Liebeserklärung an seinen frisch Angetrauten zu veröffentlichen.

«Seit wir uns getroffen haben, hat mein Leben eine ganz andere Farbe bekommen. Du hast Licht in meine manchmal gewöhnlichen Tage gebracht, Lachen, das alles heilt, und diese süsse Gewissheit, die ich noch nie zuvor gespürt hatte», so der Franzose. Mit Ralf Schumacher an seiner Seite fühle er sich frei, er selbst zu sein.

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Weiter schreibt er: «Ich verspreche dir, dich jeden Tag ein bisschen stärker zu lieben, dich in allem zu respektieren, was du bist, dich in deinen Träumen sowie in schwierigen Momenten zu unterstützen und dich weiterhin zu überraschen und zum Lächeln zu bringen.» Er bezeichnet Ralf Schumacher als seinen «Zufluchtsort», seinen «Komplizen», «Liebhaber» und besten Freund. «Mit dir habe ich keine Angst mehr vor der Zukunft, denn ich weiss, dass wir sie Hand in Hand aufbauen werden.»

2:17 Für Ralf und Étienne: Hier enthüllen die Geissens ihr Hochzeitgeschenk

«Mein Mann, mein Alles»

Jetzt sind die beiden offiziell Eheleute. «Für den Rest unseres Lebens möchte ich die Welt an deiner Seite erkunden, die kleinen Freuden des Alltags ebenso wie die grossen Abenteuer teilen und zusammen in dieser Liebe wachsen, die uns stärker macht», sagt Bousquet-Cassagne und schliesst seinen romantischen Post mit: «Ich liebe dich unendlich, mein Mann, mein Alles. Dein Ehemann, für immer.»

Die Fans schmelzen in der Kommentarspalte nur so dahin und überschütten das glückliche Paar mit ganz vielen lieben Worten und Glückwünschen.