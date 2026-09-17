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«Letzte Etappe meines Lebens»
Reinhold Messner richtet emotionale Worte an Fans und Frau

Reinhold Messner feiert seinen 82. Geburtstag in Pakistan und teilt auf Instagram einen bewegenden Post. Der Bergsteiger blickt auf eine einzigartige Karriere zurück – und auf private Herausforderungen mit seiner Familie.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Reinhold Messner meldet sich anlässlich seines 82. Geburtstags mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram.
Foto: imago/STAR-MEDIA

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Reinhold Messner feiert 82. Geburtstag in Pakistan, fern seiner Südtiroler Heimat
  • Emotionale Instagram-Botschaft: Dank an Ehefrau Diane und Community
  • Messner bestieg alle 14 Achttausender, doch Familienzwist bleibt ungelöst
Sabrina Rhyner
Sabrina RhynerRedaktorin People

Reinhold Messner (82) feiert seinen Geburtstag in Pakistan – fernab seiner Südtiroler Heimat. Über Instagram wendet sich die Bergsteiger-Legende mit emotionalen Worten an seine Community und dankt neben seinen Freunden und langjährigen Gefährten auch seinen Followern. 

«Es bedeutet mir sehr viel, dass das, was ich tue, Menschen dazu inspirieren kann, nach draussen zu gehen», sagt der Extremsportler. Zugleich ermutigt er seine Community, stets neugierig zu bleiben und den eigenen Wert nie zu unterschätzen. 

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Künftig wolle er jeden Geburtstag ganz bewusst feiern: «Nicht, weil Geburtstage an sich so wichtig für mich sind, sondern weil ich weiss, dass die Zeit umso kostbarer wird, je weniger davon übrig bleibt.» Als «alternder Bergsteiger» sehe er das Ziel seines Lebensabends darin, sein Wissen, seine Fehler und seine Geschichten weiterzugeben.

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Rührende Worte

Neben seinen Wegbegleitern dankt Messner auch seiner Ehefrau Diane (46) mit liebevollen Worten dafür, dass sie ihn auf dieser «letzten Etappe» begleite. Die Luxemburgerin und der Alpinist lernten sich 2018 im Messner Mountain Museum kennen, 2021 folgte die Hochzeit im kleinen Kreis. 

Ein Detail fällt jedoch auf: Seine vier Kinder – Làyla (45), Magdalena (38), Simon (36) und Anna Juditha (25) – erwähnt Messner mit keinem Wort. Hintergrund ist wohl ein tiefgreifender Familienzwist. Nachdem Messner sein Erbe 2019 vorzeitig an die Kinder übertragen hatte, folgte statt Harmonie der Bruch. Der Bergsteiger fühlt sich seither von seiner Familie ausgegrenzt.

An diesem Geburtstag blickt der Südtiroler einmal mehr auf eine beispiellose Karriere zurück: Als erster Mensch bestieg er den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff und bezwang alle 14 Achttausender der Erde. Reinhold Messner hat Alpingeschichte geschrieben – im Privaten steht er jedoch weiterhin vor einer seiner schwersten Hürden.

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