Reinhold Messner teilt auf Instagram ein inniges Foto mit Ehefrau Diane. Begleitet von tiefgründigen Worten spricht er über Liebe, Einsamkeit und die tiefe Verbundenheit, die durch räumliche Distanz entstehen kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reinhold Messner (81) teilt auf Instagram intime Einblicke in sein Privatleben

Er betont, wie wichtig Alleinsein für tiefe Liebe und Verbundenheit ist

Messner und Ehefrau Diane erneuerten 2025 ihre Ehe in Indien War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Reinhold Messner (81) gewährt seinen Followern einen ungewöhnlich persönlichen Blick in sein Privatleben: Auf Instagram postete die Bergsteigerlegende ein inniges Bild mit Ehefrau Diane – begleitet von nachdenklichen Worten über Liebe, Nähe und das Alleinsein.

«Heute breche ich wieder für ein paar Tage zu Gesprächen und Reisen allein auf. Im Laufe der Jahre habe ich auf Expeditionen und in den Bergen etwas gelernt: Alleinsein ist nicht das Gegenteil von Liebe.» Mit diesem Post überraschte Reinhold Messner seine Community auf Instagram. Messner ist eigentlich eher dafür bekannt, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

«Und plötzlich war die Entfernung es wert»

Das Foto zeigt Messner und seine Frau Diane in vertrauter Nähe – Stirn an Stirn, Nase an Nase, beide mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Man sieht ihnen die Verbundenheit an. Messner schreibt weiter: «Manchmal ist es der Raum, der die Liebe tiefer macht. In der Stille des Alleinseins spüre ich, wie etwas Schönes wächst, die stille Vorfreude auf die Rückkehr zu dem Menschen, den ich liebe.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für Messner liegt gerade darin der eigentliche Wert des Alleinseins: «Allein sein zu können, diese Stille auszuhalten, seinen eigenen Weg zu gehen und dann zurückzukommen. Zurück zu dem Menschen, bei dem man sich zu Hause fühlt. Und plötzlich war die Entfernung es wert. Man spürt tiefe Verbundenheit.»

Seine Fans sind tief bewegt

Der Beitrag trifft einen Nerv bei seiner Followerschaft. «Danke fürs Teilen, so persönliche Gefühle in Worte gepackt. Das berührt mich immer wieder, Grüsse euch zwei Liebenden», kommentierte eine Userin. Weitere Follower schlossen sich an: «Man spürt tiefe Verbundenheit, so schön, alle Fotos.» Oder: «Momente der Einsamkeit lassen einen die Menschen, die wir lieben, noch mehr wertschätzen.»

Ein User schreibt bewegt: «Meinen grössten Respekt an euch beide!» In einem weiteren Kommentar heisst es: «Wunderschön. Ich liebe diese Vertrautheit, besonders in einer Welt, die so viel Hass zeigt.»

Erst im vergangenen Jahr hatten Reinhold und Diane Messner ihre Liebe in Indien mit einer erneuten Hochzeit bekräftigt. «Es war magisch, mystisch. Nur wir beide. Denn zusammen, in der Einsamkeit, sind wir am besten», schrieb der Extrembergsteiger damals dazu. Das Paar lebt in Südtirol. Diane ist 35 Jahre jünger als ihr Mann und seit 2019 offiziell an seiner Seite.