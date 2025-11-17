Reinhold Messner und seine dritte Ehefrau Diane Messner sprechen offen über ihre unkonventionelle Liebe. Für die Bergsteiger-Legende ist klar: Ohne sie wäre das Altern viel düsterer geworden.

«Ich denke oft an seine Vergänglichkeit – das ist so schlimm»

1/6 Reinhold Messner zeigt sich bei der Bambi-Verleihung verliebt mit seiner Frau Diane. Foto: AFP

Darum gehts Reinhold Messner und Diane zeigen, dass wahre Liebe kein Alter kennt

Diane unterstützt Messner bei Projekten und übernimmt seine Stiftung

Messner bestieg als Erster alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff

Fynn Müller People-Redaktor

Reinhold Messner (81) und seine Ehefrau Diane (45) beweisen, dass wahre Liebe kein Alter kennt. «Sie gibt mir das ganze Glück», schwärmt die Bergsteiger-Legende am Rande der Bambi-Verleihung in München gegenüber «Bild». «Durch sie habe ich das Gefühl, jemand kümmert sich um mich.» Diane Messner fügt an: «Ich liebe diesen Menschen so sehr, weil wir eins sind.»

Die Sache mit dem Alter lässt aber auch sie nicht los. Nicht wegen der Zahl an sich, sondern aufgrund der Tatsache, ihn verlieren zu können. «Ich denke oft an seine Vergänglichkeit. Das ist so schlimm», gesteht sie und gibt damit Einblick in ihre Gefühlswelt.

Auch den Südtiroler beschäftigt dieses Thema. «Mit dem Alter umzugehen, ist schwierig. Es gibt nur einen Schlüssel, damit positiv umzugehen. Der ist, weiter seiner Leidenschaft und Begeisterung zu folgen.» Daraufhin witzelt seine Ehefrau: «Wie willst du das machen, wenn du keine junge Frau hast?» Messner bestieg als erster Mensch alle 14 Achttausender der Welt ohne die Nutzung von Flaschensauerstoff.

Tatsächlich begleitet sie ihren Mann, der auch im Alter von 81 Jahren noch aktiver Bergsteiger ist, auf vielen Reisen und unterstützt ihn bei seinen Projekten. «Ich habe eine Stiftung, mit der ich nicht wusste, wohin. Sie übernimmt sie. So viel würde kaputtgehen, wenn sie sich nicht darum kümmern würde», sagt der Extremsportler. Im Mai 2021 heiratete das Paar zum ersten Mal, ehe es im August dieses Jahres sein Ehegelübde in Indien erneuerte.

Wunde seiner gescheiterten Ehe

Privat lief es nicht immer so rund. Zwei gescheiterte Ehen hat Messner bereits hinter sich. Das letzte Ehe-Aus mit seiner Ex-Frau Sabine (61) scheint ihm immer noch zu schaffen zu machen. Die beiden waren 20 Jahre lang ein Paar, bevor sie 2009 den Bund der Ehe eingingen. 2019 kam die Scheidung.

Für den Bergsteiger damals überraschend. Aus dem Nichts habe seine damalige Frau ihn aus der Wohnung geworfen. «Ich sass gerade beim Kaffee. Sie kam zum Frühstückstisch und meinte, ich müsse die Familienwohnung verlassen», erzählte er gegenüber «Bild». «Ein Grund ist bis heute nicht ausgesprochen worden. Diesen werde ich wohl nie erfahren.»

Ein Jahr nach dem plötzlichen Liebes-Aus lernte Messner Diane kennen. Er ist sich sicher: «Ohne sie hätte ich eine sehr schwierige Phase des Alterns erlebt.» Heute sei Messner viel aufmerksamer, wenn er alte Leute auf der Strasse sehe. «Die allermeisten alleine. Ich verstehe, was es bedeuten kann, alleine altern zu müssen. Sie hat mich aus der Einsamkeit befreit.»