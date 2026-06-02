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«Bis die Welt für mich still wird»
Rührende Liebeserklärung von Reinhold Messner an seine Frau

Inmitten des Familienstreits findet Reinhold Messner Halt bei seiner Ehefrau Diane. Auf Instagram macht der Bergsteiger ihr jetzt eine rührende Liebeserklärung, bei der selbst seine Fans dahinschmelzen.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Reinhold Messner teilt einen emotionalen Post auf Instagram.
Foto: Instagram/Reinholdmessner_Official

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Reinhold Messner (81) streitet seit Jahren mit seinen Kindern um das Erbe
  • Messner widmet Ehefrau Diane (46) rührende Liebeserklärung auf Instagram
  • Fans begeistert: Hunderte Kommentare, rote Herz-Emojis, Lob für ihre Liebe
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Silja AndersRedaktorin People

Seit Jahren herrscht ein erbitterter Streit zwischen Reinhold Messner (81) und seinen Kindern. Der Streitpunkt ist das Erbe, es steht Aussage gegen Aussage. Messner behauptet, seine Kinder seien nur hinter seinem Geld her, seine Kinder dementieren dies und behaupten ihrerseits, dass der Vater sich von ihnen distanziert habe.

Inmitten des Familiendramas hält aber eine Person seit Jahren fest zu dem legendären Bergsteiger: seine Ehefrau Diane (46). Während Reinhold Messner behauptet, seine Kinder hätten etwas gegen seine 35 Jahre jüngere Ehefrau, sind die drei Töchter und der Sohn der Meinung, Diane Messner habe die Familie entzweit und den Abenteurer von seinen Kindern entfremdet.

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«Hatte das Bedürfnis, das zu sagen»

Jetzt postet Reinhold Messner eine rührende Liebeserklärung auf Instagram an seine Liebste. «Du hast mir versprochen, dass du mich niemals allein lassen würdest, dass du an meiner Seite bleiben würdest, egal was passiert», beginnt er seinen Beitrag. Dazu ein Schwarz-Weiss-Foto, welches ihn und Diane Messner eng aneinandergekuschelt zeigt. «Ich verspreche dir Folgendes: Solange ich kann, werde auch ich an deiner Seite bleiben», schreibt er weiter.

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Er werde versuchen, möglichst lange gesund und stark zu bleiben und «als dein Seilpartner weiter mit dir zu gehen». «Wir gehen gemeinsam, bis die Welt für mich still wird.» Einen besonderen Anlass gibt es nicht, dass Messner diese Worte an seine Ehefrau richtet. «Heute hatte ich einfach das Bedürfnis, das zu sagen», schliesst er. 

Die Fans schmelzen dahin

Die Fans von Reinhold Messner sind in den Kommentaren hellauf begeistert. «Eure Liebe ist so spürbar», schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer meint: «Du verdienst diese Art von Liebe, Reinhold.» Es finden sich auch viele rote Herz-Emojis. Ein Fan schreibt: «Der Beweis, dass es nie zu spät für wahre Liebe ist, weil Liebe schlicht kein Ablaufdatum hat. Sie ist zeitlos und hat ihren eigenen Plan.» Und ein anderer: «Man spürt eure Verbindung in jedem Wort, jedem Bild, jedem Blick. Ihr berührt so viele Menschen so intensiv, hört bitte nicht auf damit.» 

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