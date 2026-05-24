Im Familienzwist um Reinhold Messner erhebt seine Frau Diane erstmals öffentlich ihre Stimme. In einem Instagram-Statement wehrt sie sich gegen Vorwürfe, sie habe die Familie entzweit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reinhold Messners Ehefrau Diane wehrt sich öffentlich gegen familiäre Vorwürfe

Messner übertrug 2019 sein Vermögen an Kinder, Konflikte eskalierten danach

35 Jahre Altersunterschied zwischen Diane und Reinhold heizen Streit zusätzlich an

Sophie Ofer Redaktorin People

Im Familienstreit um Extrembergsteiger Reinhold Messner (81) und seine Kinder meldet sich nun zum ersten Mal seine Ehefrau Diane Messner öffentlich zu Wort. Messners dritte Ehefrau, die im Zuge des familiären Zerwürfnisses selbst in die Schusslinie geraten ist, zieht in den sozialen Medien nun eine klare Grenze.

In einem emotionalen Statement wehrt sie sich gegen Vorwürfe, sie habe die Familie auseinandergebracht.

Messners Frau gerät in die Schusslinie

Anfang der Woche erhob Reinhold Messner schwere Vorwürfe gegen seine eigenen Kinder. Der weltbekannte Bergsteiger und Abenteurer fühlt sich von ihnen im Stich gelassen. 2019 übertrug er ihnen sein Vermögen – danach hätten sie sich von ihm abgewandt. «Sobald sie alles hatten, kam sofort der Versuch, mich auszugrenzen und Diane auszugrenzen», erklärt Messner im Interview mit dem österreichischen Radiosender Ö3 in der Sendung «Frühstück bei mir».

Daraufhin meldete sich Messners Sohn Simon (36) zu Wort, wehrte sich gegen die Behauptungen seines Vaters. Gegenüber «Bild» sagt er: «Es tut unendlich weh, weil es einfach nicht wahr ist.» Und weiter: «Es stimmt nicht, dass wir ihn entsorgt haben. Er hat sich uns entzogen. Ich vermisse meinen Vater jeden Tag.»

Mittlerweile stehen nicht mehr nur Reinhold Messner und seine Söhne im Fokus der Öffentlichkeit, sondern zunehmend auch seine Ehefrau Diane, mit der er seit 2021 verheiratet ist. Es erreicht sie immer wieder der Vorwurf, sie sei der Grund für das Zerwürfnis des Messner-Clans.

«Junge Frau, die Familien zerstört»

«Seit ein paar Tagen geht es in Berichten über Reinholds Kinder auch vermehrt um mich. Und nun ist es an der Zeit, eine Grenze zu ziehen», schreibt Diane Messner in einem Statement auf Instagram. Sie wolle dem gängigen Narrativ der «jungen Frau, die Familien zerstört» etwas entgegensetzen. Zwischen Diane Messner und ihrem Mann liegen 35 Jahre.

«Dass er nach der Trennung – die nicht von ihm ausging – noch einmal ein neues Lebensglück gefunden hat, mag nicht allen gefallen. Das kann man respektieren», schreibt Diane Messner. «Nicht aber die Darstellung, dass durch mich der Kontakt zu Familie, Freunden und Weggefährten abgebrochen ist. Diese Erzählung könnte falscher nicht sein.»

«Es ist mir wichtig, Frauen zu ermutigen, sich nicht jede Anfeindung gefallen zu lassen», schreibt Diane Messner zum Abschluss. «Auch wenn es manchen nicht gefallen wird – die Seilschaft zwischen Reinhold und mir wird mit jedem Tag und jedem Gegenwind stärker.»

Der Beitrag, der auf Reinhold Messners offiziellem Instagram-Account veröffentlicht wurde, ist inzwischen wieder gelöscht.