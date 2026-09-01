«Villa der Versuchung» endet für Dolly Buster im Spital

Grosse Sorge um Dolly Buster: Die Ex-Pornodarstellerin musste die «Villa der Versuchung» vorzeitig und unfreiwillig verlassen. Grund dafür ist ein medizinischer Notfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dolly Buster (56) bricht in der «Villa der Versuchung» zusammen, Spitalaufenthalt

Herzrasen und Unterernährung führten zu ihrer Einlieferung auf die Intensivstation

Teilnehmerstreit eskaliert, Thorsten Legat kündigt Rückzug aus Reality-TV an

Silja Anders Redaktorin People

Zwischenfall in der «Villa der Versuchung»: Kandidatin Dolly Buster (56) musste während der Dreharbeiten ins Spital eingeliefert werden – und kehrt nicht mehr zurück. Wie «Bild» berichtete, landete sie sogar auf der Intensivstation. In der neuesten Folge sehen Zuschauer jetzt, wie die Filmcrew eingreifen musste.

Dolly klagt plötzlich über Herzrasen. Die Episode startet zunächst humorvoll: Weil Dolly ihre Brille nicht dabei hat, übernimmt Kandidatin Chika Ojiudo-Ambrose (27) ihre Beinrasur und scherzt: «Ich habe gar nicht erwartet, dass die da so dicke, schwarze Haare hat.» Doch die Stimmung kippt schnell. Während die Bewohner eine Poolparty geniessen, zeigt sich Dolly besorgt und ruft die ausgebildete Krankenschwester und Ehefrau von Heinz Hoenig (74), Annika Kärsten-Hoenig (41), zu sich: «Du bist ja Krankenschwester. Wenn man Herzrasen hat: zu niedrig oder zu hoch, der Blutdruck?»

Eine Rückkehr ist wohl ausgeschlossen

Dolly erklärt, sie habe zu wenig gegessen. Ihre Worte: «Ich bin kurz vor dem Kollaps.» Ihr Zustand verschlechtert sich rapide. Die Produktion reagiert sofort und bringt sie ins Spital. Von dort kehrt sie, wie bereits von «Bild» berichtet, nicht mehr zurück.

Doch die Show geht weiter – mit Konflikten unter den Stars. Thorsten Legat (57) und Paddy Kroetz (48) geraten heftig aneinander. Legat wirft Kroetz vor, sich von Tommy Pedroni (31) und Erik «Satansbratan» Seidl (27) beeinflussen zu lassen. Kroetz kontert wütend: «Niemand ist real, alle lügen!» und droht mit seinem Auszug. Die Episode endet mit dem Rauswurf eines anderen Promis.

Thorsten Legat hat genug

Apropos Thorsten Legat: Der Ex-Fussballer hat kürzlich angekündigt, nach der «Villa der Versuchung» nicht mehr an einem Reality-TV-Format teilzunehmen. «Mich sieht im Reality-TV kein Mensch mehr, nie im Leben. Es war eine Lehre für mich, aber ich will auch mit den Menschen in dem Bereich nichts mehr zu tun haben», sagte er im Gespräch mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Besonders störe ihn, dass inzwischen mehr auf «billige» Tiktoker gesetzt werde und die Besetzung daher in den vergangenen Jahren zunehmend schlechter geworden sei.