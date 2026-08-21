Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thorsten Legat (57) verlässt Reality-TV, kritisiert Einfluss der Produktionen

Er stört sich an «billigen» TikTokern und manipulierten Narrativen

Seit seinem 28. Lebensjahr finanziell abgesichert, keine Geldprobleme

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ob im Dschungelcamp oder im «Sommerhaus der Stars»: In jedem TV-Format, in dem Thorsten Legat (57) bislang mitgewirkt hat, sorgte er für «Kasalla» – sein persönlicher Kunstausdruck für extreme Motivation und bedingungslosen Kampfgeist. Doch zumindest im Reality-TV wird damit offenbar Schluss sein.

Das kündigte der ehemalige Fussballprofi nun jedenfalls im Gespräch mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung» an: «Mich sieht im Reality-TV kein Mensch mehr, nie im Leben. Es war eine Lehre für mich, aber ich will auch mit den Menschen in dem Bereich nichts mehr zu tun haben», beteuert der 57-Jährige gewohnt bestimmt.

Warum die Abkehr aus dem Reality-Fernsehen?

Auch den Grund für seinen Abschied nach über zehn Jahren als prägende Reality-Persönlichkeit sprach er offen an. Ihn störe es demnach gewaltig, dass die Produktionen massiv ins Geschehen der Formate eingreifen und dadurch auch die Narrative beeinflussen.

Vor allem die Besetzung sei in den vergangenen Jahren zunehmend schlechter geworden, so Legat. Man setze seiner Meinung nach inzwischen viel zu sehr auf «billige» TikToker.

Erst kürzlich hatte Adela Smajic (33), bekannt als Schweizer Bachelorette, bei Blick mit der Branche abgerechnet.

«Villa der Versuchung» als Auslöser?

Zu seiner Entscheidung, dem Reality-TV künftig abzuschwören, scheint massgeblich seine Teilnahme an «Villa der Versuchung» beigetragen zu haben. «Das war das letzte Format dieser Art. Damit ist Schluss», so Legat über die Sat.1-Produktion, in der er aktuell zu sehen ist.

Auch hierzu betonte er seinen Fake-Vorwurf: «Gegen die anderen Kandidaten, die nur auf Show machen, komme ich nicht an. Ich bin real und mache so etwas nicht.»

Er hat keine Geldsorgen

Er nutzte das Interview zudem, um mit einem Gerücht aufzuräumen. Dass Geldprobleme der Grund seien, weshalb er zuletzt so regelmässig an Reality-Formaten mitgewirkt hat, «ist Quatsch! Finanziell bin ich seit meinem 28. Lebensjahr abgesichert.»

In der kommenden Staffel von «Das Sommerhaus der Stars», die schon am 25. August auf RTL+ startet, wird dennoch ein Legat zu sehen sein: Sein Sohn Nico Legat (28) stellt sich gemeinsam mit Partnerin Laura Parrinello (26) der Herausforderung. Ob der Nachwuchs dabei in die grossen «Kasalla»-Fussstapfen seines Vaters treten kann?