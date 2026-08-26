Die Zugerin Chanelle Wyrsch will am 27. August im Megapark Mallorca ihren Traum wahr machen. Im Finale von «Malle Megastar» kämpft sie um einen Plattenvertrag und könnte so als Ballermann-Star durchstarten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chanelle Wyrsch steht am 27. August im «Malle Megastar»-Finale

Sie tritt im Megapark Mallorca mit ihrem neuen Song «Malle 4 Life» auf

Gewinn: Plattenvertrag bei Universal und Ballermann-Auftritte im Megapark

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es gilt ernst für Sängerin Chanelle Wyrsch (30). Die Bachelorette von 2020 steht am Donnerstag, 27. August, im Finale von «Malle Megastar». In Mallorcas Partytempel Megapark Mallorca kämpfen fünf Finalisten um den Sieg. Der Gewinn: ein Plattenvertrag bei Universal und Auftritte.

Für die ehemalige «DSDS»-Kandidatin könnte damit eine grosse Tür aufgehen, wie sie hofft. Ins Finale schaffte sie es über Castings und Challenges, vor wenigen Tagen gewann sie zudem die Wildcard. In der Jury sitzen unter anderem Ballermann-Star Mia Julia (39) und Malle-Sänger Marc Eggers (39).

Partysängerin ist ganz anders

Im Megapark an der Meerespromenade stand die damalige Schlagersängerin schon vor vier Jahren auf der Bühne. Damals sei sie «nicht bereit» gewesen. Heute fühlt sie sich deutlich sicherer: «Heute bin ich Partysängerin und weiss, wie ich mit dem Publikum arbeiten muss, dass es mitmacht und abgeht.»

Im Finale präsentiert jeder einen neuen Song. Wyrsch tritt mit «Malle 4 Life» an, den sie erst dieser Tage im Studio aufgenommen hat. Dass alle dieselbe Aufgabe bekommen, findet sie fair.

Mit dem Streit in der Ballermann-Szene, der aktuell für Schlagzeilen sorgt, will sie nichts zu tun haben. Die öffentlichen Sticheleien interessieren sie nicht. «Mir geht das am Hintern vorbei», so die Zugerin. Neid und Missgunst gebe es schliesslich in jeder Branche.

Ballermann-Zoff interessiert sie nicht

Konkurrenz gehöre dazu, sagt sie. «Sonst wäre es ja auch langweilig.» Was sie stört, ist das gegenseitige Schlechtreden. Ihre Botschaft an die Szene: «Macht Musik, macht den Leuten Freude und nicht so unnötigen Mist.»

Noch sei sie diesbezüglich bei den anderen Künstlern nicht auf dem Radar. Sollte sich das nach ihrem Auftritt ändern, wäre das für sie ein gutes Zeichen: «Dann heisst es, ich habe auf jeden Fall etwas richtig gemacht.»

Dass sie mit öffentlicher Aufmerksamkeit umgehen kann, hat Wyrsch unter anderem bei «Temptation Island VIP» bewiesen.



Auch privat hat sie auf der Baleareninsel Mallorca einen Neustart gewagt. Nach ihrer Rückkehr aus Köln lebt sie nun seit einem Monat in einer Mietwohnung auf der Insel. Neben der Musik arbeitet sie als Social-Media-Managerin und hat sich als Videoproduzentin und Fotografin selbständig gemacht.

Etwas fehlt noch

Nur etwas lässt noch auf sich warten. «Mit der Liebe ist immer noch nichts.» Die Ex-Bachelorette ist Single – und offen dafür, dass sich das ändert: «Im Moment gebe ich am Ballermann Vollgas. Vielleicht habe ich nach der Saison Zeit, den einen oder anderen zu treffen.»

Jetzt zählt aber erst einmal die Bühne. Am Donnerstag will Chanelle Wyrsch zeigen, dass sie für den Partyschlager bereit ist – und vielleicht den nächsten Schritt zum Ballermann-Star machen.