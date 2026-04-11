In Kapstadt fühlt sich die Zugerin endlich angekommen. Fernab der Heimat arbeitet sie an ihrer Musik und geniesst das Leben in vollen Zügen. Am liebsten würde sie sofort ganz auswandern, doch vorerst muss sie zurückreisen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chanelle Wyrsch ist seit Januar in Kapstadt

Schwärmt von Stränden, Einwohnern und Lifestyle, arbeitet remote aus Südafrika

Plant im Herbst Rückkehr nach Kapstadt und längeren Aufenthalt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Remo Bernet, GlücksPost

Eigentlich hätten es nur zehn entspannte Tage an der Wärme zu Jahresbeginn werden sollen. Doch mit einem kurzen Unterbruch verbringt Chanelle Wyrsch (29) nun schon drei Monate in Südafrika. «Ich habe mich in das Land verliebt», schwärmt die Schlagersängerin. Auch wenn sie sich auf die anstehenden Konzerte in der Schweiz freut, würde sie am liebsten noch länger in Kapstadt bleiben. «Es ist hier einfach traumhaft.»

Schon kurz, nachdem sie in Kapstadt gelandet war, war sie hin und weg. «Ich dachte sofort: Das ist der Ort, an dem ich mich zu Hause fühle.»

Die ersten Tage verbringt sie noch rund vier Stunden ausserhalb der Grossstadt bei einer Freundin in der Ortschaft George. Später zieht es sie nach Camps Bay, ein Vorort von Kapstadt, der für seinen atemberaubenden weissen Sandstrand bekannt ist. «Du hast hier alles. Du kannst surfen, shoppen und fein essen. Aber du kannst auch feiern gehen oder ganz entspannt einen Kaffee trinken.»

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Tolle Einwohner

Vor allem aber würde ihr das Naturell der Leute zusagen. «Sie sind so aufgestellt und glücklich, auch wenn sie teilweise nicht so viel haben. Die Schweizer haben extrem viel, aber man merkt ihrer Laune an, dass sie dann doch nicht so zufrieden sind», meint Chanelle.

In der Ferne arbeitet sie an ihrer Musik. Ausserdem hat die Zugerin das Glück, dass sie ihre Teilzeitstelle im Marketing auch von der Ferne aus machen könne. «Die Zeitverschiebung ist maximal eine Stunde. Das ist perfekt.»

Regnerische Safari

Besuch hat Chanelle Wyrsch bereits von Mami Monique (61) erhalten. «Am Strand hat sie sich gefühlt wie auf Mallorca, weil überall Verkäufer waren», erzählt die Sängerin. «Sie will im Herbst mit meinem Vater wiederkommen. Aber mal schauen, ob sie dann noch mal eine Safari machen möchte – die ging ziemlich in die Hose.» Als die beiden mit dem offenen Auto in der Wildnis unterwegs waren, gerieten sie plötzlich in ein Gewitter. «Wir wurden ziemlich verregnet», sagt die Ex-Bachelorette.

Abgesehen vom Besuch ihres Mamis ist sie in Kapstadt alleine unterwegs. «Das ist gar kein Problem für mich. Ich kann auch für mich selbst in ein Kino oder Restaurant gehen», sagt Chanelle Wyrsch. Ausserdem habe sie in Südafrika schnell neue Freunde kennengelernt. Auch das eine oder andere Rendez-vous hat die Singlefrau hinter sich. «Der Richtige war aber noch nicht dabei.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Rückkehr im Herbst

Wenn sie die Möglichkeit hätte, würde sie sofort nach Kapstadt auswandern. «Aber mit der Arbeit und dem Visum ist das nicht so einfach», erklärt Wyrsch. Nun stehen ohnehin Auftritte in der Schweiz sowie auf Mallorca an, wo sie dann auch den ganzen Sommer verbringen wird. Ansonsten wohnt sie nach fünf Jahren in Köln (D) aktuell wieder bei ihren Eltern. «Aber ich bin sowieso nicht viel daheim.» So plant sie für den Herbst bereits die nächste Kapstadt-Reise. «Dann will ich lange, lange bleiben.»