Die Street Parade 2025 lockt Schweizer Stars mit extravaganten Outfits. Denise Biellman wagt sich in knapper Kleidung, während andere Prominente auf Glitzer und Netzstrümpfe setzen. Ein Blick auf die auffälligsten Looks der Zürcher Techno-Party.

Diese Outfits tragen die Stars an der Street Parade

1/7 Mit zwei Koffern und diesem Outfit macht sich Tanja La Croix auf den Weg an die Street Parade. Sie wird im Baur au Lac auflegen. Foto: Instagram / Tanja La Croix

Darum gehts Schweizer Stars zeigen knappe Outfits bei der Street Parade 2025

Sara Leutenegger und Andrea Brotschi setzen auf Glitzer und Netzstrümpfe

Denise Biellman (62) entscheidet sich für ihr bisher knappstes Outfit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Der Bass ist laut, die Stimmung ist heiss, die Menschen dicht aneinander gedrängt und die Temperaturen sind hoch – herzlich willkommen an der Street Parade 2025. Um für diese Bedingungen bestens gewappnet zu sein, hat sich Denise Biellman (62) für ihr bisher knappstes Outfit entschieden. Im Vergleich dazu wirkt das Outfit der frischgebackenen Mama Tanja La Croix beinahe züchtig. Mit welchen Looks die anderen Schweizern Stars durch die Menge tanzen, gibts im Folgenden.

Sara Leutenegger

Die Unternehmerin und einstige «GNTM»-Teilnehmerin setzt auf Glitzer. Sei es im Gesicht oder im Outfit selbst. In einem Bronzefarbenen-Top tanzt sie auf der Terrasse des Hotel Ameron in Zürich.

Andrea Brotschi & Ginny Litscher

Moderatorin und Model Andrea Brotschi tut es Sara Leutenegger nicht nur in Sachen Party-Location gleich, sondern auch in Sachen Glitzer. Sie zeigt sich auf Instagram mit Glitzer im Gesicht, einem Nieten-BH, dunklem Minirock und ganz viel Netz. An ihrer Seite strahlt die Zürcher Textildesignerin Ginny Litscher in die Kamera. Sie setzt ebenfalls auf Netzstrümpfe, kombiniert dazu ein schwarzes Kleid mit bunten Mustern.

Chanelle Wyrsch

Die Ex-Bachelorette funkelt wie Gold-Marie. Von der Brille über die Strasssteine im Gesicht bis hin zum Bikini-Top, dem darüber geworfenen Netz-Oberteil samt Jäckchen und Minirock strahlt alles in Gold.