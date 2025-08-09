Darum gehts
- Schweizer Stars zeigen knappe Outfits bei der Street Parade 2025
- Sara Leutenegger und Andrea Brotschi setzen auf Glitzer und Netzstrümpfe
- Denise Biellman (62) entscheidet sich für ihr bisher knappstes Outfit
Der Bass ist laut, die Stimmung ist heiss, die Menschen dicht aneinander gedrängt und die Temperaturen sind hoch – herzlich willkommen an der Street Parade 2025. Um für diese Bedingungen bestens gewappnet zu sein, hat sich Denise Biellman (62) für ihr bisher knappstes Outfit entschieden. Im Vergleich dazu wirkt das Outfit der frischgebackenen Mama Tanja La Croix beinahe züchtig. Mit welchen Looks die anderen Schweizern Stars durch die Menge tanzen, gibts im Folgenden.
Sara Leutenegger
Die Unternehmerin und einstige «GNTM»-Teilnehmerin setzt auf Glitzer. Sei es im Gesicht oder im Outfit selbst. In einem Bronzefarbenen-Top tanzt sie auf der Terrasse des Hotel Ameron in Zürich.
Andrea Brotschi & Ginny Litscher
Moderatorin und Model Andrea Brotschi tut es Sara Leutenegger nicht nur in Sachen Party-Location gleich, sondern auch in Sachen Glitzer. Sie zeigt sich auf Instagram mit Glitzer im Gesicht, einem Nieten-BH, dunklem Minirock und ganz viel Netz. An ihrer Seite strahlt die Zürcher Textildesignerin Ginny Litscher in die Kamera. Sie setzt ebenfalls auf Netzstrümpfe, kombiniert dazu ein schwarzes Kleid mit bunten Mustern.
Chanelle Wyrsch
Die Ex-Bachelorette funkelt wie Gold-Marie. Von der Brille über die Strasssteine im Gesicht bis hin zum Bikini-Top, dem darüber geworfenen Netz-Oberteil samt Jäckchen und Minirock strahlt alles in Gold.
