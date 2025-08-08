Wenn am Samstag mit der Street Parade die weltweit grösste Technoparty durch Zürich zieht, sind auch sie dabei. DJ Tanja La Croix legt in einem exklusiven Club auf, Eiskunstlaufkönigin Denise Biellmann tanzt auf einem Love Mobile.

DJ Tanja La Croix feiert ihr Comeback an der Street Parade, drei Monate nach der Geburt von Luca. Sie hostet am Samstag die exklusive Party im Club Baur au Lac.

Denise Biellmann nimmt zum 31. Mal an der Street Parade teil

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Hunderttausende werden am Samstag an der Street Parade rund um das Zürcher Seebecken tanzen. Bei Sonnenschein und Techno-Beats werden auch Schweizer Prominente mitfeiern. Eine davon ist DJ Tanja La Croix (43). Mitte Mai wurde sie erstmals Mami. «Luca ist ein aufgeweckter, zufriedener kleiner Mensch. Ich geniesse es sehr, Zeit mit ihm zu verbringen» schwärmt sie gegenüber Blick.

Ihr Sohn wird den Tag bei seinen Grosseltern verbringen, sie feiert ihr Comeback an der Street Parade. «Ich kehre mit neuer Energie und frischer Kraft zurück. Es wird ein sehr spezieller Tag für mich. Zum vierten Mal hoste ich die exklusive Party im Club Baur au Lac», so Tanja Wettach, wie die DJ bürgerlich heisst.

Gehacktes und Hörnli

«Ich habe mich intensiv auf meinen Auftritt vorbereitet und habe viele neue Tracks mit im Gepäck. Es wird tanzbar, energetisch und leidenschaftlich.» Das Motto ihrer Party heisst Zirkus. Sie erklärt: «Gerade in diesen Zeiten – voller Spannungen, Hektik und Druck, ist es wichtiger denn je, sich selbst treu zu bleiben und über sich selbst lachen zu können. Frei zu sein.»

Sie sei parat und fühle sich «fit wie ein Turnschuh». Vor kurzem hat sie wieder begonnen zu trainieren und achtet auf eine bewusste Ernährung: «Ich esse viel, aber ausgewogen. Gemüse, Früchte, Fleisch und Fisch. Dazu nehme ich täglich Vitamine, die mein Körper gerade jetzt besonders braucht.»

Sie sei dankbar, dass sich Luca wunderbar entwickle «und ich ihn stillen kann», sagt DJ Tanja La Croix. Um gestärkt an der Street Parade zu sein, setzt sie auf Gehacktes und Hörnli, was es bei ihr ausnahmsweise zum Frühstück gibt.

Bananen und Powerriegel

Ihr Outfit zeigt sie Blick exklusiv. «Ein eigens designtes schwarz-weisses Chevron-Crop-Top und eine elegante Hose. Das Styling soll mich beim Tanzen nicht einschränken. Ich kann es kaum erwarten, beim Auflegen Vollgas zugeben.»

Das hat auch Eiskunstlaufkönigin Denise Biellmann (62) vor, die zum 31. Mal dabei ist. Sie tanzt auf dem Love Mobile Nummer 10. «Fünf Stunden lang bin ich an der Seite von Star-DJ Tito Torres. Ich freue mich mega.» Auch dieses Jahr hat sie ihr Outfit selbst designt. «Opernhaus-Schneider Ivan Galli hat es für mich in sehr vielen Stunden genäht.» Darauf steht auch das Street-Parade-Motto «Live Love, Love Life».

«Mein Outfit war noch nie so gewagt», so Biellmann lachend, die sich mittags mit Bananen und einem Powerriegel stärkt. «Für mich ist die Street Parade ein Fest der Freude, Freiheit und Leichtigkeit. Ich hoffe, dies können alle als das geniessen.»