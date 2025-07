Sie tanzte für unsere Fussballheldinnen. Eiskunstlauf-Ikone Denise Biellmann (62) und weitere Prominente motivierten damit unsere EM-Elf im Spiel gegen Spanien. Auch wenn für uns das Sommermärchen ausgeträumt ist, geblieben ist die Euphorie für Frauenfussball und für unsere Nationalmannschaft.

Geblieben ist auch die Frage, welche die Weltmeisterin von 1981 betrifft. «Wie schafft es Denise Biellmann, mit 62 Jahren so fit zu sein?» Blick verrät sie ihren Trainingsplan aus den Ferien im italienischen Jesolo und überrascht mit Deftig-Süssem bei ihrem täglichen Menü.

Schon beim Zmorge wirds deftig

«Kaum aufgewacht, trinke ich zwei Gläser lauwarmes Wasser mit einem Zitronenschnitz. Zum Zmorge gibts Melone, Papaya oder Kiwi. Dunkles Vollkornbrot, Butter und Konfi. Oder ich esse ein Birchermüesli mit viel Schlagrahm. Das gönne ich mir, es gehört einfach dazu», ergänzt sie lachend. Gegen 11.30 Uhr macht sie Gesamtkörperstärkung. Mit 12-Kilo-Kettlebells stärkt sie die Oberschenkel, mit einem Powerband stärkt sie die Arme.

1/6 Die Einskunstlauf-Ikone motivierte in ihren Italien-Ferien die Schweizer Frauen-Elf vor dem Spiel gegen Spanien nach den Moves von Alayah Pilgrim und Leila Wandeler. Foto: ZVG

«Vor dem Mittagessen trinke ich wieder zwei Gläser lauwarmes Wasser, dann esse ich Aprikosen, Zwetschen, Trauben oder ein Joghurt. Zu Hause unterrichte ich nachmittags meine Eiskunstlaufschülerinnen. Die Übungen, die wir gemeinsam machen, führe ich nun am Strand aus.»

Zum Konditionstraining gibts Powermusik wie «Beautiful People» von David Guetta. «Ohne Beats geht bei mir gar nichts. Das wird man bei mir an der Street Parade wieder sehen, wenn ich auf dem Wagen tanze.» Ihr Lunch besteht auch aus Kohlenhydraten. «Ich liebe Pasta. Mein Körper braucht die Energie, da ich mich den ganzen Tag bewege.» Das macht sie auch in verschiedenen Tempi wie schnellem Seilspringen – bis zu fünf Minuten am Stück. «Das bringt den Kreislauf in Schuss.» Anschliessend gibts Bauchübungen wie Rumpfbeugen und Plankübungen für die Arme.

2:23 «Absoluter Fatburner»: Denise Biellmann zeigt Taekwondo-Übung vor

Schoggi und Broccoli

Zum Abendessen gibts täglich einen gemischten Salat. «Und Härdöpfel, Rüebli oder Broccoli. Ganz wichtig: Schoggi nach dem Essen. Meistens nehme ich schwarze. Beim Beck kaufe ich täglich ein Schoggistängeli oder sechs Pralinés, die ich auf zwei Tage verteile.»

Ergänzt wird ihr Intervalltrainingsplan, den sie für sich zusammengestellt hat, durch wöchentliches Tanzen, abwechselnde Übungen und einen 5-Kilometer-Run.

Denise Biellmann lebt ihren aktiven Lifestyle mit Herzblut und trinkt täglich drei Liter Wasser. «Natürlich ist bei allem auch ein erfülltes Liebesleben wichtig. Bewegung ist für mich pure Lebensqualität. Wenn ich andere mit meiner Energie anstecken kann, ist es das Schönste.»