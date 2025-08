Am Wochenende ist es wieder so weit: Am 9. August wird in der Zürcher Innenstadt wieder Party gemacht. Du fragst dich, was du zur Street Parade wissen musst? Blick beantwortet die wichtigsten Fragen zum Mega-Event.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am 9. August strömen wieder Hunderttausende nach Zürich und machen die Limmatstadt zum Techno-Mekka. Seit über 30 Jahren an der Street Parade gefeiert, getrunken und getanzt. Hier erfährst du, was du zum grössten Techno-Festival Europas wissen musst.

Wie komme ich zur Street Parade?

Um Party zu machen, muss man zuerst nach Zürich kommen. Seit Jahren ist die Innenstadt am Street-Parade-Samstag für den Verkehr gesperrt. Die Veranstalter empfehlen deswegen, mit dem ÖV anzureisen.

«S-Bahnen und Busse fahren in der Region Zürich bis 4 Uhr morgens im Takt», schreibt der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) auf seiner Homepage. «In der Stadt Zürich fahren Trams und Busse bis 4 Uhr nach einem Spezialfahrplan, auf den meisten Linien im 15-Minuten-Takt.»

Ausserdem fahren insgesamt 27 Extrazüge aus der ganzen Schweiz an die Street Parade und zurück. An den Bahnhöfen stehen 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, um Reisende zu unterstützen und Fragen zu beantworten.

In der Innenstadt sind zahlreiche Tram- und Buslinien während der Street Parade eingestellt, insbesondere entlang der Umzugsroute. Der ZVV empfiehlt Zürich HB, Stadelhofen, Enge und Wollishofen.

Was sollte ich nicht mitnehmen?

Grosse Events wie die Street Parade sind ein gefundenes Fressen für Taschendiebe. Achte darauf, möglichst wenige Wertsachen mitzunehmen. Auch Bargeld brauchst du nicht.

«Auf dem gesamten Gelände werden alle gängigen Kredit- und Debitkarten sowie die wichtigsten Bezahl-Apps akzeptiert», schreibt der Veranstalter auf seiner Homepage. Lade dir die wichtigsten Bankkarten auf dein Smartphone. Dann kann das Portemonnaie gleich ganz zu Hause bleiben.

Ebenso die teure Armbanduhr. Am Samstag spielt Zeit keine Rolle. Weniger ist mehr – in diesem Fall mehr Spass und Gelassenheit!

Was sollte ich mitnehmen?

Am Samstag wirds heiss in Zürich. Gemäss Meteo Schweiz werden bis zu 29 Grad erwartet. Meteo News rechnet sogar mit bis zu 31 Grad.

Nimm also mindestens eine Wasserflasche mit. Vorsicht, Glasflaschen sind nicht erlaubt! Besorge die Getränke ausserdem noch vor dem Wochenende. Während der Street Parade ist der Andrang auf die Detailhändler riesig, die Regale schnell leer.

Auch eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor sollte am Samstag auf keinen Fall fehlen. Vor allem, wenn kein Schattenplatz in Sicht ist. Abhilfe schafft zudem eine Kopfbedeckung.

Wovor muss ich mich noch schützen?

Es wird kuschelig an der Street Parade! Starkes Gedränge lässt sich aber vermeiden. «Wenn es eng wird, den Engpass via Seitenstrassen umgehen», schreibt der Veranstalter. Achte dabei stets auf die Anweisungen der Mitarbeiter.

Schütze dein Gehör. Die Dauerbeschallung kann auf Dauer nicht nur unangenehm, sondern auch schädlich sein. Nimm Ohrstöpsel mit. Die passen in jede Hosentasche.

Trage festes Schuhwerk, wie zum Beispiel Turnschuhe. Viele Sanitätsfälle können so vermieden werden. Mit Sandalen, Flip-Flops oder dünnen Stoffschuhen riskiert man Schnittwunden an den Füssen.

Wie verhalte ich mich bei Drogen und Alkohol?

Es ist kein Geheimnis, dass bei Anlässen wie der grossen Technoparade auch Alkohol und Drogen im Spiel sind. Wichtig ist, dass du es nicht übertreibst. So entlastest du auch die Sanitäter. «Lasst euch nicht vom Klischee täuschen: Feiern geht auch ohne Drogen – und wie», schreibt der Veranstalter.

Willst du in jedem Fall Drogen konsumieren, kannst du sie sicherheitshalber testen lassen. Das geht am mobilen Drug-Checking-Stand von Saferparty.ch auf dem Bürkliplatz. Das Ganze ist kostenlos und anonym. Der Stand öffnet am Samstag um 12 Uhr.

Und noch ein Tipp: Mische niemals Substanzen. Alkohol und Drogen können in Kombination lebensgefährlich sein.

Sind die Toiletten gratis?

Wer viel trinkt, muss irgendwann auch mal aufs WC, egal ob Bier oder Wasser und andere alkoholfreie Getränke. Auf dem gesamten Gelände stehen kostenlose Toiletten bereit.

Und achte auf deine Umwelt. Der Veranstalter schreibt auf seiner Homepage: «Wer Respekt vor anderen hat, pinkelt nicht an jeden beliebigen Ort: Sucht euch ein WC und verschont Hauswände und Gärten.»

Darf ich an der Street Parade campen?

Wer nicht in der Nähe der Stadt Zürich wohnt und auf eine Heimfahrt verzichtet, kann in der Stadt übernachten. Doch auch was Camping angeht, gibt es Regeln. Auf der Homepage des Veranstalters heisst es dazu: «Bitte schützt die Pärke und Grünflächen! Camping in Parks wird nicht geduldet.»