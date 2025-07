Bald ist es wieder so weit: Am 9. August zieht die weltweit grösste Techno-Parade durch Zürich. Blick beantwortet dir die wichtigsten Fragen zur Anreise, dem Programm und deiner Outfit-Wahl.

1/8 Am Samstag, 9. August, ist es wieder soweit! Foto: Keystone

Darum gehts Street Parade 2025 am 9. August in Zürich

Das Motto 2025: 'Live Love, Love Life'

Livia Fietz Redaktorin People

Am Samstag, 9. August 2025 werden zum 32. Mal das Zürcher Seebecken und die Zürcher Innenstadt von Technobeats erfüllt, die eine riesige Menschenmenge zum Tanzen bringen. Die Masse an Techno-Fans, die Lautstärke und die bunten Outfits machen klar – es ist wieder Street Parade, die grösste Technoparade der Welt.

Seit ihrem Beginn im Jahr 1992 lockte die Veranstaltung – mit Ausnahme der beiden Coronajahre – jährlich Hunderttausende aus aller Welt an. Mittlerweile zieht das Event beinahe eine Million Menschen in ihren Bann. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Street Parade 2025.

Wann und wo findet die Street Parade statt?

Die Parade findet am Samstag, 9. August 2025 von 14 bis 22 Uhr entlang dem Zürcher Seebecken statt. Für ihren Weg über die zwei Kilometer lange Strecke starten die 30 Lovemobiles am Utoquai und rollen dann im Schritttempo zwischen den tanzenden Besuchern über das Bellevue, die Quaibrücke, den Bürkliplatz bis zum Schlusspunkt am Hafen Enge.

Gibt es neben der Parade noch mehr Programm?

Aber sicher! Neben den «fahrenden Stages», wie die Veranstalter die Lovemobiles auch nennen, wird die Party auf acht verschiedenen Bühnen weitergeführt, die entlang der Parade aufgebaut werden. Für sie heisst es bereits um 13 Uhr «Sound an».

Die offiziellen Festivitäten dauern bis Mitternacht, danach geht es mit den Afterpartys in zahlreichen Zürcher Clubs weiter. Bekannt sind die «Insomnia» im Hallenstadion, die Synergy in der Alten Kaserne oder The Rooftop bei Samigo Amusement. Und in der Roten Fabrik wird die legendäre «Lethargy» gefeiert.

Was muss ich bei der An- und Abreise beachten?

Die Veranstalter raten zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel – wie Zug, Tram oder Bus –, da in der Innenstadt keine Parkplätze zur Verfügung stehen und aufgrund der Parade, sowie der grossen Menschenmenge, mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Dafür bietet die SBB Extrazüge für die An- und Abreise an. So fahren Nacht-S-Bahnen, Nacht-Busse und Trams bis 4 Uhr morgens nach dem regulären Taktfahrplan. Weitere Informationen findest du bei den SBB.

Unter welchem Motto steht die Parade dieses Jahr?

Jedes Jahr findet die Street Parade unter einem anderen Motto statt. vergangenes Jahr hiess es noch «Prefer:Tolerance» (zu Deutsch: «bevorzuge Toleranz»), dieses Jahr läuft die Parade unter dem Motto «Live Love, Love Life» (zu Deutsch: «Lebe Leben, Liebe Leben») ab. Die Veranstalter erklären die Wahl des Slogans damit, dass «Live Love, Love Life» verkörpert, was diesen Tag so besonders macht: Hier tanzt die Menschheit – liebevoll, grenzenlos und voller Freude. Hier wird die Liebe gelebt und das Leben geliebt.

Wie steht es um die Sicherheit?

Laut dem Veranstalter sei die Street Parade «im Bereich Eventsicherheit europaweit führend». Rund 2500 Beschäftigte achten während der Veranstaltung auf dein Wohlbefinden. Dazu zählen Sicherheitskräfte, Chauffeure, Sanitäter, Polizisten, Versorgungspersonal und Reinigungskräfte.

Zudem bietet die Parade Serviceleistungen wie Abfallentsorgung und gibt auf ihrer Webseite einige Sicherheits-Guidelines an. So empfehlen die Veranstalter, Alkohol nur in Massen zu konsumieren und auf Drogen zu verzichten. Zudem sollte ausreichend Wasser getrunken und Sonnencreme aufgetragen werden. Es wird auch darauf hingewiesen, nicht auf Ampeln, Bäume oder Wartehäuschen zu klettern und darum gebeten, sich der grossen Menschenmenge bewusst zu sein. Glas sowie Wasserpistolen sind auf der Street Parade unerwünschte Accessoires.

Wer organisiert und finanziert die Street Parade?

Die Street-Parade-Webseite zeigt: Das Event wird vom gleichnamigen, nicht gewinnorientierten Verein organisiert und erhält auch keine finanzielle Unterstützung der Stadt Zürich. Da die Parade auf öffentlichem Grund stattfindet, kostet der Eintritt nichts. Die hohen Veranstaltungskosten werden überwiegend durch Sponsoring, Catering und Freiwilligenarbeit getragen. Wen du den Event unterstützen möchtest, kannst du dir hier ein freiwilliges Ticket kaufen.

Wichtig zu beachten: Die Street Parade ist «cashless». Das bedeutet, dass kein Bargeld akzeptiert wird. Es können lediglich alle gängigen Kredit- und Debitkarten sowie die wichtigsten Bezahl-Apps verwendet werden.

Gibt es an der Street Parade ein Mindestalter?

Nein. Die Parade kann auch von Eltern mit ihren Kindern besucht werden. Dabei sollte man allerdings die riesigen Menschenmassen, die laute Musik und allenfalls hohen Temperaturen beachten. Unser Tipp: Gehörschutz und eine Kappe mitnehmen – mit oder ohne Kinder.

Was ziehe ich an?

An der Street Parade werden dir keine Richtlinien gegeben und somit weder dir noch deiner Fantasie Grenzen gesetzt. Ob du auffällig bunt oder in deiner Alltagskleidung erscheinst – alles ist erlaubt. Achte jedoch bei deiner Kleiderwahl darauf, keine anderen Teilnehmer zu beleidigen, zu diskriminieren oder zu verletzen, ganz im Sinne des Mottos.

Wie komme ich auf ein Lovemobile?

Falls du dir wünscht, nicht in der Menschenmenge, sondern exklusiv auf einem der 30 bunt geschmückten und mit Musikanlagen ausgestatteten Lovemobiles zu tanzen, musst du dir vorab ein Ticket vom jeweiligen Fahrzeug holen. Hier kannst du dir die verschiedenen Lovemobile anschauen und Tickets kaufen.