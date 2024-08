Blick-Leser Birol Kayikci ist gehörlos. Das hindert ihn aber nicht daran, an der Street Parade dabei zu sein. In «Wir sind Blick» berichtet er, wie er den Mega-Event rund um das Zürcher Seebecken jedes Jahr in vollen Zügen geniesst.

Birol Kayikci aus Zürich ist ein grosser Fan der Street Parade. Und das, obwohl der 49-Jährige gehörlos ist.

Seit meiner Geburt bin ich gehörlos. Trotzdem ist Musik meine grosse Leidenschaft. Besonders von der Street Parade bin ich ein grosser Fan, ich liebe extreme Musik wie Techno, Hardcore und Dance. Musikrichtungen mit Gesang sind mir zu langweilig. Denn ich geniesse es, den Bass zu spüren und die Vibrationen zu fühlen. Ich kann dann meinen Kopf abschalten und mich einfach nur gut fühlen. Manchmal nutze ich sogar mein Hörgerät, um die Musik besser zu hören. Ohne mein Hörgerät höre ich gar nichts, aber ich kann Bass und Vibrationen trotzdem spüren. Mit dem Hörgerät kann ich sowohl hören als auch den Bass spüren – beides zusammen ist einfach fantastisch! Musik ist für mich lebenswichtig, ohne sie fühle ich mich wie in einem Blackout.

Ich werde natürlich am Samstag an der Street Parade dabei sein. Ich besuche das Fest seit etwa zehn Jahren. Nur bei schlechtem Wetter bleibe ich zu Hause. Ich bin jeweils in verschiedenen Kostümen unterwegs. Die Street Parade in der Schweiz ist mein absoluter Favorit und für mich etwas ganz Besonderes. Als sie in der Pandemie-Zeit abgesagt wurde, war ich wirklich enttäuscht. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass sie wieder stattfindet. Ich freue mich riesig darauf, dabei zu sein! Leider habe ich dieses Jahr kein Geld, um auf einem Lovemobile mitzufahren, freue mich aber trotzdem. Um kommendes nächstes Jahr wieder mitfahren zu können, habe ich eine «GoFundMe»-Kampagne gestartet.

Ich mag verschiedene DJs, die auflegen. Wenn mir die Musik nicht mehr so gefällt, warte ich auf den nächsten Lastwagen, der vielleicht bessere Musik spielt, und tanze dort mit. Ein prägendes Erlebnis per se hatte ich an der Street Parade noch nicht. Ich würde sagen, ich geniesse einfach die Atmosphäre, die Emotionen und das Gefühl, das durch die Musik und den Bass entsteht. Mir ist vor allem wichtig, dass ich die Stimmung und Freude mit anderen Menschen teilen kann.