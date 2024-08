Die besten Partys rund um die Street Parade 2024

1/16 Am Samstag verwandelt sich das Zürcher Seebecken in eine riesige Partymeile.

Michel Imhof Teamlead People

Am Wochenende geht in Zürich zum 31. Mal die Street Parade über die Bühne. Hunderttausende Besucher werden am ganzen Wochenende die elektronische Musik feiern und dabei auch diverse Raves besuchen. Diverse Events finden abseits der Paraderoute am Zürcher Seebecken statt. Es kann also auch abseits der Partystrecke gefeiert werden.

Das nimmt sich auch der Zürcher Partykenner Alex Flach (52) zu Herzen. «Da ich in diesem Jahr nicht auf einem Wagen bin, werde ich mich nicht an den Umzug selbst begeben», sagt er. Stattdessen besuche er die Tagesraves «wie die Block Party von Sihl Records im Innenhof der Zukunft oder die ‹OFFFF› mit dem DJ Kalabrese im Haus am Fluss». Abends steht für ihn eine Clubtour durch das Hive, den Klaus-Club, den Supermarket und der Frida's Büxe an. Am Sonntag folge dann als Abschluss das «grosse Ausklingen, entweder an der legendären Lethargy-Outdoorparty oder an der ‹Ehnär öppis nois› in Schwamendingen, abermals mit Kalabrese.»

Für Blick hat Alex Flach zehn Party-Tipps für die Techno-Party des Jahres zusammengefasst.

Hier steigen gemäss Party-Experte Alex Flach die besten Partys neben der Street Parade.

1 Strassenparade und Ritter Butzke im Hive

«Egal, wo man startet, am Ende landet man im Hive.» Betrachtet man die Öffnungszeiten des Bienenstocks, hat diese Binsenwahrheit auch in diesem Jahr Gültigkeit: Schluss ist nämlich erst in den frühen Stunden des Montags. Hier spielen am Samstag auf vier Floors unter anderem Oliver Huntemann und Animal Trainer und am Sonntag ab 20 Uhr ist die Reihe an der Berliner Ritter Butzke-Crew.»

Nur Abendkasse, 30 Franken am Samstag, 20 Franken am Sonntag

2 Büxenparade in Frieda's Büxe

«Frieda, Zürichs lustigste Tante, ist eben erst aus den Sommerferien zurückgekehrt und voller Tatendrang. Und so mischt auch sie am höchsten Feiertag aller Technoiden munter mit: Edle elektronische Tunes von international angesehenen Meistern wie Andrej Djackonda und Huerta und versierten Locals wie Don Ramon, Andreas Ramos, Valentino und vielen mehr.»

Werbung

Nur Abendkasse, 30 Franken

3 Offff im Haus am Fluss

«Hier kann man schon während der Street Parade tanzen und dies weit abseits der Strecke. Wie die letztjährige Ausgabe gezeigt hat, wird diese Party von einem sehr erwachsenen Publikum frequentiert. Das liegt bestimmt auch am Line-up, das mit Kalabrese, Eli Verveine, Leo Gretener und Susie Star erfahrene DJs an den Plattentellern versammelt. Schön ist hier auch, dass man zwar unter Dach, aber trotzdem draussen ist.»

Vorverkauf ausgeschöpft, nur noch Abendkasse, 45 Franken

4 Unreal x Technoabteil im X-Tra

«Das hier ist etwas für Liebhaberinnen und Liebhaber ultraharter Techno-Beats jenseits der Grenze mit 140 bpm (Schlägen pro Minute). Das deutsche Label Unreal zählt zu den erfolgreichsten Veranstaltern in diesem Bereich und auch Technoabteil hat sich seine Sporen in diesem Genre verdient. Angeführt wird das Line-up von Klangkünstler, der früher mal fröhliche Housemusik gemacht hat. Diese Zeiten sind längst vorbei.»

Werbung

Vorverkauf hier, 69 Franken

5 Tag und Nacht im Club Zukunft

«Auch in der Zukunft geht es bereits während der Street Parade los und zwar mit der traditionellen Block Party, ausgerichtet vom Plattenladen Sihl Records und im Innenhof ab 16 Uhr. Eintritt ist frei. Dort spielt unter anderem Aline, eine der spannendsten DJs Zürichs derzeit. Am Abend dann spielt hier mit dem Berliner Rødhåd ein ganz Grosser des europäischen Techno, gemeinsam mit Wandler, Evelyne Volta und arbër.»

Vorverkauf hier, ab 39 Franken

6 Happy Birthday, Lethargy

«Ursprünglich als alternatives Gegenfestival zur kommerziellen Energy im Hallenstadion gedacht, ist die Lethargy längst selbst die grösste Party nach der Street Parade. Wobei «nach der Street Parade» nicht korrekt ist, denn traditionsgemäss beginnt die Lethargy, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, bereits am Freitag. Trentemöller kommt mit einer ganzen Band, Nina Bednarova malt, RSS Disco spielen und, und, und …»

Werbung

Ausverkauft, Warteliste gibts hier

7 Manifest im Supermarket

«Das ganze Weekend steht im Supermarket unter dem Motto ‹Manifest›. Am Samstag beginnts hier bereits um 17 Uhr und die Lichter gehen erst Montagmorgen früh um 5 Uhr wieder an. Geboten wird Minimal-House nach rumänischer Prägung und zwar à discrétion und von Grössen wie Raresh, Priku, Jetru, Petre Inspirescu und vielen, vielen mehr.»

Vorverkauf hier, ab 20 Franken

8 Unter der Sonne

«Auch das Kaufleuten traut sich an der Street Parade an die frische Luft. Und zwar in die nicht weit entfernte Riithalle. Dort gibts, nebst dem versprochenen Sonnenschein, luftig-sommerliche Tunes von Mont Rouge, Ardour, Ronny Grauer und Gianni. Die Tür öffnet sich bereits um 14 Uhr – Perfekt also für all jene, die sich eine kleine Pause vom grossen Nznznz am See gönnen und dafür nicht zu weit watscheln möchten.»

Werbung

Vorverkauf hier, ab 49 Franken

9 Inner Circle in der Halle 622

«Auch in der Halle 622 in Oerlikon lässt man sich am Ehrentag der Raverinnen und Raver nicht lumpen. Wider Erwarten setzt man dort nicht auf harten Techno, sondern auf Melodiöses aus den Sparten House und Techno. Das Line-up kann sich sehen lassen: Neben Monolink und Joris Voorn spielt hier Daria Kolosova.»

Vorverkauf hier, ab 59 Franken

10 Austänzeln in Schwamendingen

«Wer irgendwann am Samstagabend von der Müdigkeit heimgesucht wird und sich hinlegen muss, braucht am Sonntag nicht zu darben. Dann kann man ab 14 Uhr in der Ziegelhütte in Schwamendingen nochmal feiern und zwar zu Sets von wunderbaren DJs wie Juli Lee, Dejan, Kayyak, Gallo und Kalabrese.»

Werbung

Abendkasse, 20 Franken