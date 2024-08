Andere Länder ächzen unter Temperaturen von über 40 Grad. Ganz so heiss wird es in der Schweiz nicht. Wie ein Meteorologe erklärt, wartet das Wochenende aber mit hochsommerlichen Werten auf.

1/8 Am Dienstag klettert das Thermometer nochmals auf dreissig Grad, ...

Angela Rosser Journalistin News

Das T-Shirt klebt am Rücken und Schweissperlen schmücken die Köpfe in Tram und Büro — es ist offiziell Sommer in der Schweiz. Und dieser hat vor, noch etwas zu bleiben. Am Dienstag wird es mit Temperaturen von rund 30 Grad noch mal so richtig heiss, bevor sie am Mittwoch und Donnerstag kurzzeitig etwas sinken. Zumindest auf ungefähr 27 bis 28 Grad, wie Michael Eichmann von Meteo News erklärt.

«Es ist recht schwül, hat also eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft. Durch die gerät man in den nächsten Tagen ordentlich ins Schwitzen», sagt der Meteorologe. Fürs Wochenende zeichnet sich eine stabile Wetterlage ab, meint Eichmann. Auch in den Bergen bleibt es trocken.

Am Wochenende sind 33 Grad möglich

«Je nach Modell steigen die Temperaturen ab Freitag auf oder gar über 30 Grad», so der Experte. Im Hinblick auf die verschiedenen Modelle seien ab Sonntag auch Temperaturen zwischen 32 und 33 Grad im Bereich des Möglichen. «Das spielt aber eigentlich gar nicht so eine grosse Rolle, es ist einfach heiss», analysiert Eichmann.

Auch in der nächsten Woche sollte es mit dieser hochsommerlichen heissen Phase weiter gehen. Theoretisch wäre temperaturtechnisch sogar noch mehr möglich, eine solche Prognose sei jedoch mit Vorsicht zu tätigen, meint der Experte. «Mit 33 bis 34 Grad sind wir nach den derzeitigen Modellen eher auf der konservativen Seite», meint Eichmann.

Diese Tipps helfen bei sommerlicher Hitze Wenn die Sonne auf den Asphalt brennt und die Schweissperlen übers Gesicht laufen, wäre man am liebsten irgendwo in der Badi. Mit diesen Tipps behältst du auch einen kühlen Kopf, wenn das nicht immer geht. Ernährung: Wenns draussen heiss ist, sollte man auf stark gewürzte Speisen verzichten. Gut geeignet sind leichte Salate, Fisch oder Obst und Gemüse.

Kleidung: Es empfiehlt sich, möglichst luftige Kleidung zu tragen. Jeans und eng anliegende Shirts aus dickem Stoff kommen dann im Herbst wieder zum Einsatz. Auch beim Schuhwerk sollte auf ausreichende Belüftung geachtet werden.

Trinken: Und zwar Wasser. Auf alkoholische Getränke sollte man möglichst verzichten.

Aktivitäten: Wer gerne draussen ist und sich sportlich betätigt, sollte sein Programm auf den Abend oder Morgen verlegen, wenn es noch etwas kühler ist.

Abkühlung: Es tut gut, sich auch über den Tag regelmässig abzukühlen. Halten sie zum Beispiel die Unterarme unterwegs unter den kalten Wasserstrahl eines Brunnens.

Schlafen: Am Tag sollten die Läden geschlossen bleiben. Durchzug am Morgen und am Abend sorgen für eine gute Luftzirkulation. Wenn die Sonne auf den Asphalt brennt und die Schweissperlen übers Gesicht laufen, wäre man am liebsten irgendwo in der Badi. Mit diesen Tipps behältst du auch einen kühlen Kopf, wenn das nicht immer geht. Ernährung: Wenns draussen heiss ist, sollte man auf stark gewürzte Speisen verzichten. Gut geeignet sind leichte Salate, Fisch oder Obst und Gemüse.

Kleidung: Es empfiehlt sich, möglichst luftige Kleidung zu tragen. Jeans und eng anliegende Shirts aus dickem Stoff kommen dann im Herbst wieder zum Einsatz. Auch beim Schuhwerk sollte auf ausreichende Belüftung geachtet werden.

Trinken: Und zwar Wasser. Auf alkoholische Getränke sollte man möglichst verzichten.

Aktivitäten: Wer gerne draussen ist und sich sportlich betätigt, sollte sein Programm auf den Abend oder Morgen verlegen, wenn es noch etwas kühler ist.

Abkühlung: Es tut gut, sich auch über den Tag regelmässig abzukühlen. Halten sie zum Beispiel die Unterarme unterwegs unter den kalten Wasserstrahl eines Brunnens.

Schlafen: Am Tag sollten die Läden geschlossen bleiben. Durchzug am Morgen und am Abend sorgen für eine gute Luftzirkulation. Mehr

Extreme Hitze in Deutschland, Österreich und im Balkan

Eine «Hitzeblase» oder «Hitzewelle» mit über 40 Grad wie in Deutschland sei hierzulande aber nicht in Aussicht, gibt Eichmann Entwarnung. Dass in Deutschland und Österreich mit höheren Temperaturen als hier gerechnet werden muss, erklärt Eichmann wie folgt: «Aufgrund der Topografie ist der Süden Deutschlands, insbesondere die Region um Freiburg jeweils ähnlich heiss oder sogar noch etwas heisser als beispielsweise Basel.»

Hitzewellen im Mittelmeerraum treten gemäss Meteorologe häufiger auf als bei uns, da der Jetstream sich in den Sommermonaten grundsätzlich nach Norden verlagert. Daneben spielen auch topografische Elemente wie die Alpen eine entscheidende Rolle. Neben Deutschland und Österreich ächzt auch die Balkanregion unter der Gluthitze.

Werbung

Temperaturen sind «über der Norm»

Besonders heiss hierzulande kann es laut Meteorologe in der Nordwestschweiz, im Rheintal oder auch am Genfersee und im Zentral-Wallis werden. Ungewöhnlich sind solche Temperaturen nicht, so Eichmann. «Auch im letzten Sommer wurden zum Beispiel in Zürich 36 Grad gemessen. Die Temperaturen sind sicherlich über der Norm, es ist aber nicht so, als wären die Temperaturen noch nie dagewesen», erklärt Eichmann.

Und wann kann man wieder mit etwas Abkühlung rechnen? «Aktuell sieht es danach aus, als ob es Mitte nächste Woche wieder etwas kühler wird», so Eichmann. Die Temperaturen könnten ab Mitte Monat auch wieder mal unter 25 Grad fallen. Ob das wirklich so sein wird, steht gemäss Eichmann, aber noch in den Sternen. Auf jeden Fall bleibt es noch weiter sommerlich.