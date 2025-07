Am 9. August steigt in Zürich wieder eine der wohl grössten Partys des Jahres: die Street Parade. Bereits zum 32. Mal wird die Stadt zur Tanzfläche von Hunderttausenden Gästen, die zum Klang von elektronischer Musik abfeiern. Doch auch abseits der Paraderoute am Zürcher Seebecken finden diverse Events statt. Der Zürcher Partykenner Alex Flach (53) weiss ganz genau, wo Partybegeisterte am Street-Parade-Wochenende auf ihre Kosten kommen.

1/12 Doch auch abseits der Paraderoute können Partybegeisterte während des Street-Parade-Wochenendes ordentlich feiern. Foto: Blick Grafik

1 Strassenparade und The Last Supper im Hive

«‹Egal, wo man die Street Parade beginnt, am Ende landet man im Hive.› Das dürfte auch an der diesjährigen Ausgabe nicht anders sein. Um 22 Uhr gehts im Bienenstock los, und zwar mit Olympe als Headlinerin. Dann wird durchgetanzt bis sonntags um 12 Uhr. Es folgt ein Unterbruch von sechs Stunden, bis es um 18 Uhr mit The Last Supper, gehostet vom Zürcher Label Kuchenfabrik, weitergeht. Dort steht dann die Berliner Kater-Blau-Exponentin Franca an den Turntables.»

Nur Abendkasse

2 Lethargy in der Roten Fabrik

«Ursprünglich war die Lethargy als subkulturelle Alternative zur eher kommerziell ausgerichteten Energy im Hallenstadion gedacht. Die Energy gibt es schon seit Jahren nicht mehr, und heute ist die Lethargy die grösste Party am Street–Parade-Wochenende. Ihren subkulturellen Charakter hat sie sich aber erhalten: Neben vielen Sets, unter anderem von Magda, Bloody Mary und KiNK, gibt es auch viele Konzerte zu bejubeln: John Tejada feat. March Adstrum, Herbert & Momoko und Baby Volcano sind nur ein paar der Acts, die hier auf der Bühne stehen.»

Vorverkauf hier, ab 50.40 Franken

3 Büxenparade und Aus Tante Frieda’s Keksdose in Frieda’s Büxe

«Auch in Frieda’s Büxe wird am Sonntag ein paar Stunden lang durchgefegt, ehe es weitergeht. An der Büxenparade am Samstagabend spielt mit Fabe eine wahre Legende aus dem Umfeld von Sven Väths Cocoon-Label, und auch Lauren Lo Sung aus Liverpool wird zu hören sein. Am Sonntag ab 22 Uhr geht es dann mit Lokalmatadoren wie San Marco, Playlove und Styro weiter.»

4 Offff im Haus am Fluss

«Die Offff im Haus am Fluss, etwa acht Gehminuten vom Escher-Wyss-Platz entfernt, hat sich schnell zum ultimativen Geheimtipp am Street-Parade-Samstag entwickelt. Dieses Jahr findet die Offff zum vierten Mal statt, und auch das Line-up hat keine einschneidenden Veränderungen erfahren: Kalabrese ist abermals an Bord, Rino und Micky Monza ebenfalls. Einzige Neuerung ist das Set des Newcomers Bonzai XX. Warum auch etwas ändern, das so gut funktioniert?»

Ausverkauft | Die letzten 100 Tickets gibt es an der Abendkasse

5 Pan-Pot pres. Human in der Halle 622

«Auch das deutsche Duo Pan-Pot, das immer wieder einmal in Zürich an den Decks steht, will beim ganz grossen Techno-Reigen nicht abseitsstehen und macht deshalb in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon gleich selbst Rabatz. Neben Pan-Pot selbst spielen hier DJ Massano aus Liverpool, Kevin de Vries (ebenfalls aus Deutschland) und die Italienerin Adiel. Anchi ist die auflegende Quotenschweizerin an den Turntables.»

Vorverkauf hier, ab 60.80 Franken | Abendkasse ab 69 Franken

6 Tilt in der Zentralwäscherei

«Auch die alternative Zentralwäscherei lädt zur Street–Parade–Afterparty, verzichtet dabei aber sympathischerweise auf den tagesüblichen Reibach an der Kasse – das Ticket gibt es bereits für 17 Franken für Menschen mit schmalem Budget. Ein wirklich schönes Line-up wird auch noch geboten: Verteilt auf verschiedene Floors mit unterschiedlichen Genres musizieren hier unter anderem A Guy Called Gerald, Fabulus, Nive und Molekühl.»

Vorverkauf hier, ab 17 Franken

7 Manifest 2025 im Supermarket

«Im Gegensatz zu anderen Clubs wie dem Hive oder Frieda’s Büxe wird im Supermarket ohne Pause durchgezogen, und zwar von Freitagabend bis Montagmorgen. Manifest heisst das Partymonster und ist geprägt durch die rumänische Variante des Minimal namens Rominimal. Dementsprechend gestaltet sich auch das Line-up mit vielen von dort stammenden Acts wie Zefzeed, Jetru, Mihigh, Priku oder Arapu. Aber auch Aline, das Herz der Plattform für elektronische Musik ubwg, spielt hier.»

Vorverkauf hier, ab 15 Franken

8 Zurich Music Week After Parade im Kraftwerk

«Die Zurich Music Week findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und wächst und gedeiht. Als krönender Abschluss dieses Festivals mit Fokus auf elektronische Musik und Clubkultur, das auch 2025 mit vielen spannenden Conferences und Panels zu überzeugen weiss, findet eine Street Parade Afterparty statt, und zwar im Kraftwerk mitten in der Stadt. Kalte Liebe spielen live, die Sets stammen von Jowi, Braindamage, Mozde und Valde.»

Vorverkauf hier, ab 35 Franken

9 Impact Rave im Komplex 457

«Hard Techno boomt, und das vor allem beim jungen Publikum – Raves mit bekannten Acts sind nicht selten bereits Wochen im Voraus ausverkauft, und von diesen gibt es auch am Impact Rave im Komplex 457. Allen voran die Deutsche Clara Cuvé dürfte die Technoiden mit Faible für mehr bpm in Scharen nach Altstetten locken. Aber auch Nicolas Julian, Jazzy, Kntrlvrlst, Onx b2b Moupe und Marcism wissen, was das Hard–Techno-Herz begehrt.»

Vorverkauf hier, ab 39.90 Franken