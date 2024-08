09.08.2024, 17:29 Uhr

Erste Raver feiern auf Campingplatz Fischer's Fritz

Morgen Samstag wird ums Zürcher Seebecken wieder geravt: Die Street Parade steht an. So lange mögen einige wohl nicht warten. Die ersten Raver feiern bereits auf dem Campingplatz Fischer's Fritz in Zürich.

Diese Gruppe ist am Freitagmorgen extra aus Stuttgart angereist – und seit dem Freitagnachmittag schon Vollgas in Feierlaune.