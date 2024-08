1/8 DJane Tanja La Croix und Comedian Oliver Pocher haben Spass an der Street-Parade-Party der Ostschweizerin.

Plötzlich stand der deutsche Star-Comedian Oliver Pocher (46) vor DJane Tanja La Croix (42), die an der Street Parade ihr eigenes Event «Burning Lake» in der Nähe vom Bürkliplatz gab. «Er war als Gast eingeladen, angekündigt war er nicht, was bei dieser Privatparty, bei der Diskretion über alles geht, auch nicht anders üblich ist», sagt sie zu Blick. Gegen 300 Menschen tanzten zu ihren Beats und dem, was von den Lovemobiles zu hören war.

Er habe sich bald zu ihr hinter ihr DJ-Pult «geschmuggelt», wie sie sagt, und begonnen, mit ihr Musik zu machen. «Man merkt bei ihm, dass er auch privat ab und zu auflegt, er hat sicher Talent, doch vor allem hat er pure Lebensfreude versprüht und hat so perfekt zur fröhlichen Party gepasst.»

Abrechnungen sind sein grosses Thema

Auf der Comedy-Bühne nimmt Pocher kein Blatt vor den Mund. Abrechnungen sind sein grosses Thema. Ob mit seiner frisch geschiedenen Ex-Frau Amira Pocher (31), seiner vermeintlichen Ex-Affäre Cora Schuhmacher (47) oder Tennis-Legende Boris Becker (56), dem Ex seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41).

Komplett anders hat ihn die DJane am Samstag erlebt: «Er war fast schon schüchtern. Starallüren hatte er absolut keine.» Oliver Pocher sei ohne Bodyguard und auch sonst ohne sichtbare Begleitung da gewesen. «Ich kann von ihm nur Positives berichten. In den Stunden war er stets bodenständig und geduldig. Viele der Gäste wollten Selfies mit ihm, die Wünsche hat er gerne erfüllt.» Er sei auch als Frisch-Single alles andere als flirty gewesen.

Oliver Pocher hat ein gutes Herz

«Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auf der Bühne eine Rolle spielt, die mit ihm als Privatperson nichts zu tun hat.» So hat ihn Ende Januar auch Cora Schumacher (41) beschrieben, die ihm RTL-«Dschungelcamp» von einer vermeintlichen Affäre zwischen ihnen ausplauderte. Pocher nahm dies zum Anlass, sie öffentlich vom schlimmsten zu verhöhnen. Trotzdem sagte die Ex-Frau von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (49) gegenüber der «Bild»: «Ich bin überzeugt, dass Oli ein gutes Herz und einen reinen Kern hat». Das sei auch ihr Eindruck von ihm gewesen, schwärmt Tanja La Croix.