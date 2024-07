Oliver Pocher hatte schon viele schöne Frauen an seiner Seite. Doch was macht den Comedian für das weibliche Geschlecht so anziehend? Seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden beantwortet die Frage aller Fragen.

1/12 Oliver Pocher ist ein umschwärmter Komiker und kommt bei den Frauen äusserst gut an. Viele Fragen sich, warum das so ist.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Oliver Pocher ist nicht nur als Komiker erfolgreich, auch bei den Frauen kommt der 46-Jährige äusserst gut an. Doch was finden Frauen eigentlich so attraktiv an ihm? Pochers Ex-Frau Alessandra «Sandy» Meyer-Wölden (41), mit der er von 2010 bis 2013 verheiratet war und drei Kinder mit ihm hat, gibt dazu jetzt ehrliche Einblicke. In Barbara Schönebergers Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» erinnerte sich Schöneberger an ihr erstes Treffen mit dem Paar: «Du warst einen Kopf grösser als er, sahst aus wie eine Göttin. Olli, mit einem bedruckten T-Shirt, hat wieder irgendeine Backstreet-Boys-Choreografie getanzt.»

Dann habe sie ihn angeguckt und gedacht: «Der muss ja irgendwas haben, dass er diese Frauen einfach so für sich begeistern kann.» Meyer-Wölden bestätigt, dass Pocher ganz anders sei, als er sich nach aussen gibt. «Er hat wirklich das aller-, allergrösste Herz und ist eine ganz treue Seele», schwärmte das Model. Auch wenn sie schon durch viele Stürme gegangen seien, wisse sie: «Wenn die Kacke am Dampfen ist, kann ich ihn anrufen und er ist da.» Darauf könne sie sich blind verlassen.

Die Liste von Pochers schönen Verflossenen ist lang

Neben Sandy Meyer-Wölden und seiner seit gestern (29. Juli 2024) von ihm geschiedenen Ex-Frau Amira Pocher (31) datete Oliver Pocher in der Vergangenheit eine Reihe weiterer schöner Frauen. So war er im Jahr 2000 mit Schauspielerin Jessica Schwarz (47) liiert. Trotz der einstigen Liebesbeziehung fand er auch zehn Jahre später keine netten Worte für seine Ex. «Ohne ihr nahe treten zu wollen: Jessica Schwarz hatte doch noch nie eine richtig grosse Rolle, mit der sie durchgestartet wäre», lästerte er 2010 in der «Süddeutschen Zeitung». Danach führte Pocher eine Beziehung mit der Moderatorin Annemarie Carpendale (46), dem Model und späteren Bachelorette Monica Ivancan (47) und dem Tennis-Star Sabine Lisicki (34).

Schlussendlich hat die Frauen, frei nach Meyer-Wölden interpretiert, vor allem eins überzeugt: Seine inneren Werte. Er sei privat ein ganz anderer Mensch, als er sich nach aussen präsentiere. «Ollis Humor ist nach aussen oft nur wie ein Schutzschild», so die Erklärung seiner Ex-Frau und Podcast-Partnerin Sandy Meyer-Wölden.