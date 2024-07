1/6 Amira Pocher hat genug von den Seitenhieben ihres Ex-Mannes Oliver Pocher.

Amira Pocher (31) lässt in der neuesten Folge ihres Podcasts «Liebes Leben» ihren Emotionen freien Lauf und teilt kräftig gegen ihren Noch-Ehemann Oliver Pocher (36) und dessen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) aus. Der Auslöser für Amiras Wut waren Pochers jüngste Aussagen, sie solle nach der Scheidung wieder ihren Mädchennamen Aly annehmen. «Es regt mich gerade auf. Gestern habe ich innerlich gekocht», sagt Amira Pocher zu ihrem Bruder Hima Aly.

Was sie so in Rage bringt: Oliver Pocher spekuliert in seinem Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» darüber, warum seine Ex seinen Namen nicht ablegen will. «Weil grundsätzlich ja alle Frauen damit kommen: ‹Ich möchte so heissen wie meine Kinder.› Das ist immer so das Standardargument». Amira würde mit seinem Namen mittlerweile Hunderttausende von Euro verdienen – «weil er nun einmal eine Marke ist», so Pocher.

«Olli hat keine anderen Themen mehr!»

Der Grund, warum Amira noch immer den Nachnamen von Oliver trägt, erklärt sie so einfach wie schlüssig: «Ich bin noch nicht einmal geschieden!» Ausserdem gehe es niemanden etwas an, was sie plane, sie wolle einen Schritt nach dem andern gehen. Oliver Pocher sei über alles informiert und wissen Bescheid und trotzdem habe kein anderes Thema mehr als diesen Namen, regt sich Amira Pocher auf.

Die ehemalige Make-up-Artistin fühlt sich von ihrem Ex-Partner durch seine Aussagen sehr unter Druck gesetzt, wie sie im Podcast sagt. «Langsam glaube ich, das ist schon so geplant platziert, dass er das immer wieder sagt in der Öffentlichkeit», glaubt Amira Pocher. Ausserdem wolle er mit diesen Aussagen seine Macht demonstrieren. Im Sinne von: «Wenn ich was sage, dann wird das auch so gemacht!»

«Ich habe von seinem Namen und er von mir profitiert»

Dass sie vom Promi-Status ihres Mannes profitiert hat, streitet Amira nicht ab. Doch auch sie habe ihrem Ex zu mehr Erfolg verholfen, betont sie. «Als ich Olli kennengelernt habe, ist er durch Clubs in Deutschland getourt und das waren keine 1000er-Hallen, da waren 200, 300 Leute und ich habe die Leinwand hinter ihm gesteuert und ihm geholfen bei seiner Tour. Das waren ganz andere Zeiten. Und dann kam dieser Hype und den hatten wir gemeinsam.»

Auch gegen Olivers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden teilt Amira aus. «Wie viele Frauen hat Olli schon gehabt? Und jetzt schau dir mal sein Umfeld an. Wer profitiert gerade von Olli? Wer? Ich? Ich mache mein Ding. Wer profitiert von ihm? Da sagt niemand was», ätzt sie in Anspielung darauf, dass sie von Sandy Meyer-Wölden im gemeinsamen Podcast mit Oliver ersetzt wurde. Bruder Hima versucht zu beschwichtigen, doch Amiras Emotionen kochen hoch. Die Trennung scheint die 31-Jährige schwer mitzunehmen. Eines stellt sie aber klar: «Ich brauche den Namen Pocher nicht. Ich werde im Leben immer irgendwie zurechtkommen.»

