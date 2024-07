Hasswelle gegen Amira Pocher – weil sie ihren Nachnamen behält

1/6 Amira Pocher veröffentlicht auf Instagram einen Screenshot von fiesen Nachrichten, die ihr geschickt wurden.

Saskia Schär Redaktorin People

Es war ruhig im öffentlichen Streit zwischen dem einstigen Liebespaar Amira (31) und Oliver Pocher (46), die sich offenbar in den letzten Zügen ihrer Scheidung befinden. Doch mit dem Satz, er sei «grundsätzlich dafür, dass sie den Namen wieder wechselt auf ihren ursprünglichen Namen», hat der Komiker in seiner letzten Podcastfolge «Die Pochers – Frisch recycelt!» neuen Zündstoff geliefert. Denn glaubt man dem Komiker, will seine Noch-Ehefrau den Familiennamen nicht wegen der Kinder behalten, so ihr «Standardargument», sondern weil der Name Pocher eine Marke und daher interessant für Amira sei. Gebürtig heisst die Moderatorin Aly.

Die Vorwürfe selbst hat Amira Pocher bisher nicht kommentiert. Allerdings zeigt sie, wie Olivers Fans auf die Vorwürfe reagieren: Sie gehen auf Amira los. Am Wochenende postete sie zwei Storys vom Baugrund ihres neuen Hauses in Köln, woraufhin sie unschöne Nachrichten erhielt. Die Mutter zweier Kinder liess das jedoch nicht auf sich sitzen und stellte die Verfasser der Hassnachrichten auf Instagram bloss. Sie zeigte die Kommentare mit den Namen der Profile auf ihrem Profil.

Da hiess es: «Zahlt Herr Pocher für das neue Haus? Als Geringverdienerin kannst du dir das leider nicht leisten», «Wenn du allein doch so erfolgreich bist, wieso dann nicht unter dem Geburtsnamen? Ohne den Namen bist du nichts» und «Wenn du Charakter hast, dann lege deinen Namen ab. Schieb wegen der Kinder keine Ausreden. Schmarotzer! Mehr kann man dazu nicht sagen», sind nur einige Ausschnitte der an sie gerichteten Nachrichten. «So viel Meinung für so wenig Ahnung!», kommentiert Amira Pocher die bösen Aussagen.

«Ah, die Ex von Oli»

Auf den von Amira Pocher veröffentlichten Screenshots sind die Profilnamen der Textverfasser und -verfasserinnen klar erkenntlich – und es scheint, als ob die Blossstellung gewirkt hat: Die Schreibenden haben ihre Profile mittlerweile anscheinend gelöscht.

Der Hass schlägt Amira Pocher aber nicht nur in ihren Direktnachrichten entgegen, sondern auch in den öffentlich sichtbaren Kommentaren unter ihren Beiträgen. Das letzte Bild hat sie vor zwei Wochen auf Instagram hochgeladen, und mehrere User nutzten den Beitrag, um sie wegen der Nachnamen-Diskussion zu diskreditieren. «Amira Aly – wer ist das? Amira Pocher – ah, die Ex von Oli. Deshalb bleibt der Nachname» und «Wenn der Name Pocher bleibt, war es doch nur Berechnung», sind nur zwei der Meinungen diesbezüglich.