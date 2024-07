Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Amira Pocher (31) und ihr Bruder Hima Aly (33) unterhalten sich in der neuesten Folge ihres Podcasts «Liebes Leben» wieder einmal über Gott und die Welt. Und dieses Mal sogar etwas mehr über Gott als sonst.

Erst einmal erzählt die 31-Jährige von ihrer neuen Liebe mit Christian Düren (34), die sie vergangene Woche öffentlich machte. Nun sei der richtige Zeitpunkt gewesen, es der Welt zu sagen, erklärt sie. Dass viele kein Verständnis dafür hätten, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat, könne sie nicht so richtig nachvollziehen.

Neue Liebe im Trennungsjahr

Die Trennung von Ex Oliver Pocher (46) soll bereits ein Jahr her sein, auch wenn das einstige Paar dies erst im letzten Herbst verkündete. Was die Öffentlichkeit also mitbekam, entspreche nicht der Realität. Viele würden es ihr wohl auch übel nehmen, dass sich Amira Pocher bereits während des Trennungsjahres in eine neue Beziehung wagte, mutmasst ihr Bruder Hima Aly. Denn das Trennungsjahr sei schliesslich eigentlich dafür gedacht, sicherzugehen, dass die Trennung definitiv ist.

«Ja, aber wir wussten ja, dass es definitiv fertig ist», erwidert Amira Pocher. Auch, wenn für viele die neue Liebe schnell überraschend kam, interessiere die 31-Jährige wenig, was die Fans dazu zu sagen hätten.

Denn am Ende könne man es nie allen recht machen, sagt Amira Pocher. Die meisten Leute hätten wohl Hater. Daher gehe Amira Pocher einfach nach ihrem eigenen Tempo vor, ohne zu versuchen, alle glücklich zu machen.

Hatten es Amira Pocher und Jesus gleich schwer?

« Du kannst es nie allen recht machen», weiss Hima Aly und meint, dass es sowieso immer einen Shitstorm geben würde, egal, wie man sich verhalte.

«Ich glaube, dass Jesus auch Shitstorm abbekommen hat», meint der 31-Jährige – und vergleicht seine Schwester damit mal eben mit Jesus Christus. Na, Halleluja.

Im August soll die Scheidung zwischen Oliver und Amira Pocher rechtskräftig und das Kapitel damit abgeschlossen werden.