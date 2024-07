Amira Pocher hatte einen Autounfall

Schreckmomente für Amira Pocher. Wie die Österreicherin in ihrem Podcast erzählt, sei sie beim Autofahren abgelenkt worden – und dem Vordermann ins Heck gekracht.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 In der neuesten Folge des Podcasts, den Moderatorin Amira Pocher mit ihrem Bruder Hima führt, erzählt die Österreicherin von einem Schockmoment.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Moderatorin Amira Pocher (31) und ihr Bruder Hima Aly sprechen in ihrem Podcast «Liebes Leben» – wie so oft – über Kindheitserinnerungen. So gesteht Pocher unter anderem, als Kind den Bus eines Nachbarn zerkratzt zu haben, indem sie ihren Namen einritzte. Sie sei danach schnell als Täterin identifiziert worden.

Die Ex-Partnerin von Comedian Oliver Pocher (46) berichtet im Podcast allerdings auch von einem Autounfall, den sie kürzlich verursacht habe. Eine Frau sei trotz grüner Ampel auf die Strasse gelaufen und habe ihr signalisiert, anzuhalten.

Aufgeregt sei sie langsam weiter gefahren, habe sich noch mal nach der Frau umgedreht – und sei dabei auf das vor ihr haltende Auto aufgefahren. «Das hat ordentlich geknallt», erzählt Pocher. Ausser dem Schaden an den Autos sei aber nichts Schlimmes passiert. Pocher habe sich entschuldigt und den Vorfall der Polizei gemeldet.

«Ich könnte nicht mehr weiterleben»

Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Es sei auch nicht die erste Delle in Amiras neuem Wagen, denn zuvor sei sie schon rückwärts in ein halboffenes Garagentor gefahren. Amira sieht es gelassen: «Egal, es sind alles nur materielle Dinge». Ihre grösste Angst sei es jedoch, ein Kind anzufahren: «Das wäre mein grösster Albtraum. Ich könnte nicht mehr weiterleben.»

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Mehr