Tanja La Croix geniesst ihr erstes Mami-Weekend

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Was gibt es Besseres, als bei schönstem Wetter einen Tag am See zu verbringen? Richtig, als frisch gebackene Mama bei schönstem Wetter einen Tag am See zu verbringen. Tanja La Croix (43) machts vor: Am Donnerstag hat die DJ mit ihrer Community die freudigen Babynews geteilt, am Sonntag postet sie dann Bilder auf ihrem ersten kleinen Mami-Ausflug in Weesen SG. «Ein Tag wie heute – am See, umgeben von lieben Menschen – zeigt mir wieder, wie viel Kraft in Gemeinschaft, Freundschaft und echtem Miteinander steckt», schreibt sie auf Instagram unter eine Reihe von Bildern. Ein Foto zeigt die DJ beim Stillen mit ihrem Sohn, beim Nächsten wird Zmittag gegessen und zum Schluss sieht man Tanja La Croix im Bikini beim Planschen im Walensee. Was sofort auffällt: Die DJ strahlt vor Glück und Freude!

«Diese Momente sind einfach unbezahlbar»

Im Posting wendet sich Tanja La Croix auch an ihre Community und bedankt sich für die positive Nachrichtenflut der letzten Tage: «Ich bin überwältigt von all euren liebevollen Nachrichten, Gedanken und Glückwünschen», heisst es. Es habe sie sehr viel Herzlichkeit erreicht «und ich möchte wissen lassen, wie sehr mich das berührt».

Auch teilt das Neo-Mami ihre aktuellen Prioritäten. Dazu heisst es: «Gerade ist es für mich besonders wichtig, jede einzelne Sekunde mit meiner kleinen Familie und unserem kleinen Engel bewusst zu erleben und aufzusaugen. Diese Momente sind einfach unbezahlbar.» Gespannt und mit viel Freude blickt die DJ in die Zukunft: «Ich freue mich auf alles, was noch kommt – und besonders darauf, auch dieses Jahr noch viele schöne Momente mit euch zu teilen.»