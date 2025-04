1/8 DJ Tanja La Croix erwartet gegen Ende Mai ihr erstes Kind, einen Sohn. Aufwachsen wird er bei seinen Eltern im Glarnerland. Foto: Anastasiya Popravka/Swiss Pixel

Noch knapp zwei Monate, dann wird DJ Tanja La Croix (42) ihr erstes Kind in den Armen halten, einen Sohn. «Für unseren Kleinen haben wir einen Namen ausgewählt, der kurz und knackig ist. Entschieden haben wir uns für einen, der die schöne Bedeutung ‹der Lichtbringende› in sich trägt», sagt sie gegenüber Blick. Die Schwangerschaft erlebt die Ostschweizerin «erstaunlich gut». «Abgesehen von leicht schweren Beinen und der nächtlichen Herausforderung, als eingefleischte Bauchschläferin eine neue Lieblingsposition zu finden», erzählt die DJ.

Sie sei selbst überrascht, wie dynamisch sie ihren Alltag gestalten kann. «Unser Baby ist gesund und entwickelt sich prächtig, wofür wir sehr dankbar sind und jeden Moment geniessen.» Mittlerweile haben die international erfolgreiche House-DJ und ihr Lebenspartner, der nicht in der Öffentlichkeit steht, im Glarnerland ein Eigenheim gekauft. «Mir ist die Gegend sehr ans Herz gewachsen, sie ist zu meinem Zuhause geworden. Uns ist wichtig, an einem Ort zu leben, wo Natur, Kindergarten und Schule direkt vor der Haustür liegen und der Alltag auch ohne Auto unkompliziert bleibt. Und als besonderes i-Tüpfelchen: Wir haben ein wunderbares Bergpanorama direkt vor der Haustür», schwärmt die Ostschweizerin.

Bescheidenheit und Verrücktheit

Für ihr Kind wünscht sich Tanja Wettach, wie sie bürgerlich heisst: «Die Bescheidenheit meines Partners Marco und meine Verrücktheit. Das sind für mich keine Gegensätze, sondern zwei Eigenschaften, die sich auf wunderbare Weise ergänzen. Sie brauchen einander – wie Bodenhaftung und Flügel. Denn nur, wer den Boden unter den Füssen spürt, kann mit Leichtigkeit und Kreativität wachsen. Und genau diese Balance wünschen wir auch unserem Sohn: verwurzelt zu bleiben, und doch frei genug, sich selbst zu verwirklichen.»

Bevor es so weit ist, veranstaltet DJ Tanja La Croix ein Fest der Superlative am 12. April im Viersternehotel Vitznauerhof am Vierwaldstättersee. «Wir feiern meine Kunstausstellung in einer Art-Party und meinen Geburtstag. Es soll ein Fest voller Farben, Kreativität und Lebenslust werden.» Dafür hat sie sich extra ein Kleid schneidern lassen. «Es ist mir auch in der Schwangerschaft wichtig, meinen Stil beizubehalten und mich stylisch zu kleiden. Natürlich muss es bequem sein, aber eben auch mega aussehen. Dafür habe ich mich mit der Designerin Elena Meise zusammengetan.» Die DJ werde ein Kleid tragen, auf dem eines ihrer Werke aufgedruckt ist. Abends dann sei ihr Kleid glänzend, «ich verwandle mich wortwörtlich in eine Discokugel. Als funkelndes Highlight zum krönenden Abschluss eines besonderen Tages.» Danach geht sie in die Mutterschaftsferien. Ihr Comeback feiert sie am 9. August an der Zürcher Street Parade.

Blick verlost zwei Tickets für den Dine-&-Dance-Event «Artistica» von DJ Tanja La Croix, inklusive einer Übernachtung im Lifestylehotel Vitznauerhof vom 12. auf den 13. April für zwei Personen mit Frühstück, Seeblick und Spa im Wert von rund 800 Franken.

