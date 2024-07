Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/11 DJ Tanja La Croix hat ihren Kleiderschrank ausgemistet und verkauft Teile daraus für einen guten Zweck.

DJ Tanja La Croix (42) möchte einen Teil ihres Kleiderschranks weitergeben. Zu diesem Zweck hat die St. Gallerin zu Hause aussortiert und veranstaltet nun mit vier Geschäftspartnerinnen einen Kleiderverkauf. Darunter gibt es einige Stücke, die nur einmal getragen wurden.

Kleider nur einmal tragen? La Croix begründet so: «Wir sind fünf Frauen, die auf den glamourösesten Red-Carpet- und Top-Events dieser Welt glänzen», so La Croix. «Für diese Anlässe benötigen wir eine Vielzahl an Kleidern, denn ein Kleid sollte nicht unbedingt zweimal abgelichtet werden.» Nun sollen diese Kleidungsstücke ein neues Zuhause finden.

Secondhand mit Champagner und Drinks am Zürichsee

Mit einem Flohmarkt hat das Ganze wenig zu tun. Veranstaltet wird der Kleiderverkauf in Kilchberg am Zürichsee, für die Verpflegung gibts Drinks von Lillet, Champagner von Mumm und Häppchen. Musik gibts natürlich von Tanja La Croix. Und dann sind da noch die Kleider, Schuhe, Taschen und Accessoires, die eine neue Besitzerin suchen.

Kritik, dass La Croix ihre Kleidungsstücke mehrfach tragen solle, lässt sie nicht gelten. «Ich versuche schon länger, nachhaltiger zu leben», sagt sie. So kaufe sie mittlerweile klassischere Kleider, die sie – mit verschiedenen Accessoires kombiniert – auch mehrmals auf roten Teppichen tragen könne. «Zudem mache ich auch meine eigenen Designs. Die trage ich dann mit viel Stolz mehrfach.» Zu ihren Vernissagen habe die DJ und Künstlerin immer den selben Rock getragen. «Ein Print eines meiner Bilder auf dem selbst designten Rock. Der lässt sich gut mit verschiedenen Oberteilen kombinieren.»

Outfits für die Street Parade

Neben Outfits, die sie an ihren Auftritten getragen hat, werden auch ein paar Markenteile darunter sein. Hinzu kommen Designs von ihr selbst, die sie für die Street Parade entworfen hat. «Wer für den Mega-Event in einem Monat noch ein Outfit braucht, ist bei mir richtig», sagt sie mit einem Lachen. Bei den Schuhen sei sie gespannt, welche Abnehmerinnen sie findet. «Ich trage Schuhgrösse 41 und 42. So grosse Füsse haben ja wenige Frauen», meint La Croix.

Ein Teil des Erlöses des Anlasses komme schliesslich der Kinderspitex zugute. «Ich werde mich in Zukunft vermehrt für diese Organisation engagieren. Ich finde wunderbar, was sie machen und dass Kinder zu Hause gepflegt werden können», sagt La Croix. Sie freut sich, dass mit dem Kleiderverkauf gleich mehrfach Neues entstehen kann. «Ich sage immer: Geteilte Freude ist doppelte Freude!».

Der Kleiderverkauf von Tanja La Croix und ihren vier Freunden findet am Samstag von 10 bis 18 Uhr im Studio Farina in Kilchberg statt.