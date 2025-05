1/5 Die Djane Tanja La Croix verkündet die Geburt ihres ersten Kindes, eines kleinen Bubs. Foto: Instagram / Tanja La Croix

Mit einem Selfie aus dem Spitalbett verkündet DJane Tanja La Croix (42) auf Instagram die Geburt ihres Söhnchens. «Er ist angekommen – Unser Wunder» schreibt sie zum Foto, auf dem sie verschmitzt in die Kamera lächelt. Auf einem weiteren Bild sind dann die kleinen Füsschen des Babys zu sehen.

Für die DJane ist es ihr erstes Baby. «Ich bin ein sehr familiärer Mensch. Eine enge Bindung zu meinen Liebsten war mir immer wichtig. Und der Wunsch, eines Tages meine eigene kleine Familie zu haben, war stets präsent. Nun, mit der Schwangerschaft, erfüllt sich dieser Traum, und es fühlt sich wundervoll an», erklärte sie im Januar im Gespräch mit Blick.

Söhnchen wird im Glarnerland aufwachsen

Das Baby, von dem weder der Name noch die üblichen Geburtsdaten bekannt sind, wird seine Heimat im Glarnerland finden. «Die Region erdet mich und gibt mir ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit. Im Glarnerland wird unser Kind umgeben sein von Natur, Tradition und einer harmonischen Atmosphäre. Genau so, wie ich es mir immer gewünscht habe», so Tanja Wettach, wie La Croix bürgerlich heisst.

