Sie holte 2009 die Dschungelkrone, jetzt sorgt ihr letzter Wille für Gesprächsstoff. Ingrid van Bergen (†94) hat ihre Familie ausgeschlossen und machte ihre engste Vertraute zur Alleinerbin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ingrid van Bergen enterbt Tochter 2009, Vermögen an Freundin Sieglinde Schnitzler vermacht

Schnitzler erbte Anwesen in Eyendorf, Wert etwa 450'000 Franken

Testament am 17. September 2026 eröffnet, Tochter krankheitsbedingt abwesend

Fynn Müller People-Redaktor

Ingrid van Bergen (1931-2025), Dschungelkönigin von 2009, hat Jahre vor ihrem Tod ihre Tochter Andrea Sehnke (68) und deren Kinder enterbt, wie «Bild» berichtet. Im handschriftlichen Testament vom 29. Dezember 2009 – wenige Monate nach ihrem Dschungelcamp-Sieg – steht: «Meine Tochter Andrea, die sich seit Jahrzehnten nicht um mich kümmert und auch die Enkel enterbe ich.»

Stattdessen vermachte sie ihr gesamtes Vermögen, darunter auch ein Anwesen in Eyendorf im Wert von rund 450'000 Franken, ihrer langjährigen Freundin Sieglinde «Linda» Schnitzler (82). Die beiden Frauen lernten sich 1977 im Frauengefängnis Aichach kennen, wo sie beide wegen Totschlags inhaftiert waren.

Van Bergen hatte damals ihren Geliebten Klaus Knaths (†33) aus Eifersucht erschossen, während Schnitzler aus demselben Motiv die Geliebte ihrer Partnerin getötet hatte. Aus der gemeinsamen Zeit hinter Gittern entwickelte sich eine enge Freundschaft, die bis zu van Bergens Tod anhielt.

«Sie fehlt mir jeden Tag»

Laut der deutschen Zeitung wurde das Testament am Mittwoch vor dem Amtsgericht Winsen eröffnet. Schnitzler, eine pensionierte Taxifahrerin aus München, war anwesend, während van Bergens Tochter krankheitsbedingt fehlte. Schnitzler, die mit einer Rente von nur 240 Franken im Monat lebt, zeigte sich emotional: «Mir wäre lieber, meine Ingrid wäre noch da. Ich habe ihren Tod nicht verwunden, sie fehlt mir jeden Tag.»

Die Münchnerin war für van Bergen eine unverzichtbare Stütze. Nach der Haft half sie der damals verschuldeten Schauspielerin, die Schadensersatzzahlungen in Höhe von umgerechnet rund 200'000 Franken zu begleichen. Sie zog vor fünf Jahren zu ihrer Freundin nach Niedersachsen, um sie zu pflegen, als diese ein Pflegefall wurde.

Heino enterbt seinen Sohn

Auch der deutsche Sänger Heino (87) hat seinen Sohn enterbt. Für ihn ist die Entfremdung so weit gegangen, dass er in seinem Manager Helmut Werner (41) eine «neue Familie» gefunden hat. Zusammen mit Werners Ehefrau Nicole (35) und deren Sohn Lennie (3) fühlt Heino sich aufgehoben. «Helmut ist für mich wie ein Sohn», sagt er. «Deshalb habe ich ihm schon zu Lebzeiten mein Vermögen vermacht. Uwe wird nichts erben – er hat es nicht verdient.»