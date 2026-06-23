Dschungelstar Sarah Kern rechtfertigt neuen Erotik-Job

Sarah Kern machte kürzlich öffentlich, dass sie sich mit Onlyfans ein zweites Standbein aufbauen möchte. Zu ihren Kritikern sagt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin: «Es ist keine Prostitution.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sarah Kern (58) startet auf Onlyfans, trotz Kritik wegen ihres Alters

Die Ex-Dschungelcamperin betont, dass es keine Prostitution sei

Kern hat zwei Söhne und arbeitet als Immobilienmaklerin auf Malta

Fynn Müller People-Redaktor

Onlyfans ist und bleibt eine häufig diskutierte Plattform. Die einen kritisieren den freizügigen Auftritt auf der Erotik-Plattform, andere sehen es als lukratives Geschäftsmodell. Stars wie Ex-Schauspielerin Anne Wünsche (34), Wendler-Ehefrau Laura Müller (25), Schlagersängerin Mia Julia (39) oder Rapperin Ikkimel (29) setzen auf die Blüttel-Seite. Kürzlich machte auch Ex-Dschungelcamperin Sarah Kern (58) öffentlich, dass sie sie sich ab sofort mit Onlyfans etwas dazuverdient.

Ihr neuer Nebenjob kommt nicht bei allen gut an. Zu alt? Pleite? Kritik an ihrem neuen Weg weist Kern entschieden zurück. «All diese Fragen kenne ich längst», sagt sie im Gespräch mit RTL. «Ich mache Onlyfans und da stehe ich auch dazu. Das macht mir richtig Spass. Ohne Witz, ich hätte das nie im Leben für möglich gehalten. Und es ist keine Prostitution, weil es fasst mich ja keiner an.»

Die finanziellen Anreize spielen eine Rolle, auch wenn sie betont, nicht zwingend darauf angewiesen zu sein. Nach einer schwierigen Zeit mit Steuerschulden, Umsatzeinbussen und einer Insolvenz hat sich die ehemalige Unternehmerin wieder aufgerappelt. Heute arbeitet sie als Immobilienmaklerin auf Malta, Zypern und Mallorca und plant ein Homeshopping-Comeback.

Ex-Partner unterstützt sie

Trotzdem: Für sie ist es mehr als ein lukratives Geschäft. Nach der Trennung von Tobias Pankow (41) vor zwei Jahren habe sie ihre Sinnlichkeit verloren. Trotz Liebes-Aus unterstützt Pankow seine Ex-Partnerin. «Es ist ja heutzutage total gesellschaftsfähig, und wer das machen kann, der soll es machen. Ich finde es toll und drücke ihr da wirklich die Daumen.»

Sarah Kern hat zwei Söhne: den 18-jährigen Romeo und den 33-jährigen Oliver. Für die zweifache Mama war schon immer klar: Solange ihr jüngerer Sohn noch zur Schule geht, kommt Onlyfans für sie nicht infrage.



