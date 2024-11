1/5 Reality-TV-Star Sarah Kern zeigt sich auf Instagram überraschend ehrlich. Foto: imago/Gartner

Auf einen Blick Sarah Kern zieht sich aus Datingleben zurück und verzichtet bewusst auf Sex

Kern reflektiert kritisch über Dating-Apps und One-Night-Stands als «widerlich»

Die 56-jährige Reality-TV-Darstellerin sieht keine Zukunft für Intimität ohne echte Gefühle Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

«Dschungelcamp»-Star Sarah Kern (56) zieht sich nach ihrer jüngsten Trennung komplett aus dem Datingleben zurück. In einem offenen Instagram-Post spricht die 56-Jährige über ihre Gründe und überrascht mit intimen Einblicken. Kern erklärt, dass sie derzeit bewusst auf Sex verzichtet.

«Ich hab' ja bei mir komplett abgehakt. Aber das hat auch viele Gründe. Nicht, dass meine Hormone im Keller sind. Bei mir ist alles in Butter», so die ehemalige «Sommerhaus der Stars»-Teilnehmerin. Kern gesteht, dass sie in der Vergangenheit oft die falschen Männer an sich herangelassen habe. «Da ekel ich mich nach wie vor», gibt sie offen zu.

«Wie widerlich!»

Besonders eine Beziehung in ihrer Vergangenheit scheint die Reality-TV-Darstellerin nachhaltig geprägt zu haben. «Ich habe gedacht, dass ich den Mann sehr liebe, ich habe ihn sehr geliebt. Und ich glaube, dass da viel kaputtgegangen ist und ich seitdem nicht mehr lieben kann», offenbart sie ihren Followern. Kern reflektiert auch kritisch über ihre Erfahrungen mit Dating-Apps und One-Night-Stands: «Wie widerlich! Weil ich einfach Sex mit Aufmerksamkeit oder Beliebtsein verwechselt habe.»

Heute hat die 56-Jährige eine klare Haltung zum Thema Sex und Beziehungen. Sie betont, dass Intimität für sie nur noch mit echten Gefühlen infrage kommt. «Das ist der Unterschied zu früher. Deshalb habe ich keinen Bock mehr auf Sex», erklärt die Deutsche. Mit bemerkenswerter Offenheit fügt sie hinzu: «Die Nummer ist bei mir tot. Und ich glaube, das wird bei mir auch nicht mehr anders.»