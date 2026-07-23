Damit haben wohl die wenigsten gerechnet: Reality-Star Leyla Heiter bekommt ihren eigenen Supermarkt. Ein «Leylaland», das von ihrem Look und ihrer Persönlichkeit inspiriert ist, öffnet seine Türen in Frankfurt am Main.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencerin Leyla Heiter eröffnet am 30. Juli in Frankfurt das «Leylaland»

Der Discounter Penny widmet ihr eine Filiale mit luxuriösem Design

Trotz Goldstatue und Kronleuchtern: «Leylaland» bleibt preiswerter Penny-Markt

Sophie Ofer Redaktorin People

«Endlich darf ich es euch erzählen!!», schreibt Leyla Heiter (30) euphorisch auf Instagram. «Ich kann es selbst immer noch nicht glauben und freue mich so sehr, diesen Moment endlich mit euch zu teilen.» Die Follower fordert sie dann auf, zur Eröffnung ihres neuen, eigens ihr gewidmeten Supermarktes zu kommen.

In Frankfurt am Main (D) öffnet am 30. Juli das «Leyland» seine Türen, eine Filiale der Discounter-Kette Penny. Das gaben das Unternehmen und die Influencerin am Mittwoch bekannt.

«Mein Kim-Kardashian-Moment»

Goldene Palmen, Kronleuchter und eine lebensgrosse Leyla-Goldstatue: Im «Leylaland» in Frankfurt dreht sich einrichtungstechnisch alles um Dschungelstar Leyla Heiter. In einem Instagram-Video sagt der Reality-Star stolz: «Ich habe euch gesagt, dass ich meinen Kim-K-Moment haben werde.» Damit vergleicht sie sich mit US-Reality-Ikone Kim Kardashian (45), die sich als Unternehmerin ein Imperium aufgebaut hat, inklusive verschiedener Mode- und Make-up-Marken und Shops.

«Und ich weiss, ich weiss, jeder hat sich gedacht: ‹Was meint diese verrückte Nudel schon wieder damit?›» Doch jetzt kann sie das Geheimnis endlich lüften. Gefolgt auf ein aufgeregtes Quietschen verkündet Heiter ihren 1,9 Millionen Followern: «Und zwar bekomme ich einfach meine eigene Penny-Filiale!» Dass diese ausgerechnet in Frankfurt eröffnet, ist wohl kein Zufall: Heiter wurde im hessischen Bad Homburg geboren, das nur eine knappe halbe Stunde von der Bankenmetropole entfernt liegt.

«Leylaland» bleibt normaler Discounter

Leyla Heiter, die vor ihrer Ehe mit Reality-Kollege Mike Heiter (34) 2025 noch Leyla Lahouar hiess, wurde durch ihre Teilnahme an Formaten wie «Ex on the Beach», «Der Bachelor» und das «Dschungelcamp» bekannt. Aktuell ist Heiter als Influencerin erfolgreich und gründete darüber hinaus die Kosmetikmarke Zouleyna. Die nach ihr benannte Penny-Filiale setzt dem Ganzen nun die Krone auf.

Das Unternehmen verspricht seinen Kunden goldene Palmen, imposante Kronleuchter, Ölgemälde und zahlreiche Details im «Leyla-Look». Es handle sich dabei nicht nur um einen Pop-up-Store; die Gestaltung der Filiale solle dauerhaft bleiben. Gleichzeitig versichert Penny seinen Kunden, dass das «Leylaland» ein ganz normaler Discounter sein soll, in dem die üblichen Penny-Preise gelten.