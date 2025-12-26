Im Netz wird behauptet, Mike Heiter sei bei einem Motorrad-Unfall gestorben. Ehefrau Leyla reagiert fassungslos und dementiert vehement.

Darum gehts In sozialen Medien kursiert ein Fake-Tod von Reality-Star Mike Heiter

Seine Frau Leyla Heiter kritisiert die Verbreiter als hirnverbrannt

In den sozialen Medien kursiert eine Meldung, die Reality-Star Mike Heiter (33) für tot erklärt. Angeblich sei er bei einem Motorrad-Unfall ums Leben gekommen. Ein Fake, der seine Ehefrau Leyla Heiter (29) in Rage versetzt.

Sie teilt einen Screenshot der Falschmeldung in ihrer Instagram-Story. Darauf zu sehen: ein verunglücktes Motorrad, daneben ein Foto ihres Mannes und der Schriftzug «R.I.P. - ist einfach passiert». Dazu stellt Heiter klar, dass ihr Ehemann lebt. «Ich bin auf 180! Wie kann man eigentlich so krank und gestört sein?», wettert sie.

«Einfach hirnverbrannt»

«Daran ist absolut nichts lustig», fährt Leyla Heiter fort. Durch derartige Falschmeldungen Aufmerksamkeit erregen zu wollen, sei «mehr als armselig», befindet sie und empfiehlt den Verbreitern, sich Hilfe zu suchen. «Ihr wisst gar nicht, was das in Menschen auslöst, die sowas sehen und das glauben. Einfach hirnverbrannt seid ihr - mehr auch nicht!», schimpft die Reality-TV-Bekanntheit.

Die Fake News hätten auch sie tief getroffen - obwohl sie bei ihrem Ehemann war, als sie die Meldung entdeckte. «Ich habe gerade einen Stich im Herz gespürt, obwohl er neben mir liegt», betont die 29-Jährige.

Mike Heiter und Leyla Lahouar lernten sich 2024 im Dschungelcamp kennen und lieben. Nach ihrer standesamtlichen Trauung im Juli 2025 feierten die beiden wenige Wochen später eine grosse Hochzeit an der italienischen Amalfiküste. Derzeit plant das Ehepaar gemeinsamen Nachwuchs. «Die Babyplanung ist im vollen Gange. Wir sind dran. Wir produzieren», verriet Mike Heiter kürzlich im RTL-Interview. Am liebsten würden die beiden Zwillinge bekommen.