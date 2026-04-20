Reality-Star Leyla Heiter wurde auf Sansibar von einem Affen gebissen. Weil es im Tollwut-Risikogebiet passierte, musste sie ins Spital. Ihre Traumferien scheinen gelaufen zu sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reality-Star Leyla Heiter (29) in Sansibar von Affe gebissen

Tollwut-Risiko in Tansania sorgt für Panik und Krankenhausbesuch

Strikte Behandlung mit mehreren Impfungen, Nebenwirkungen wie Fieber erwartet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Schockmoment im Paradies: Reality-Star Leyla Heiter (29) wurde während ihres Familienurlaubs am Strand von Sansibar von einem Affen in die Hand gebissen. «Der ist hier rumgelaufen und hat mir einfach in den Finger gebissen», berichtet die Deutsche auf Instagram.

Der Biss habe einen deutlichen Abdruck hinterlassen. «Der Finger brennt», klagte der Reality-Star. Obwohl Ehemann Mike Heiter (33) versuchte, sie zu beruhigen, wurde die Lage unruhiger. Denn: Sansibar liegt in Tansania, einem Land mit mittlerem bis hohem Tollwut-Risiko.

Also ging es für Heiter auf direktem Wege ins Spital. Weil sie erst kürzlich an Arm und Kopf operiert wurde und zudem an einer Schilddrüsenerkrankung leidet, die ihr Immunsystem beeinflusst, gestaltete sich der Spitalbesuch schwieriger als gedacht. Ein Allergietest sollte klären, ob sie den Impfstoff überhaupt verträgt. «Da Tollwut tödlich ist und mich ein wildes Tier gebissen hat, musste ich die Impfung jetzt machen», erklärt Heiter.

Angst vor Nebenwirkungen

Die Behandlung folgt einem strikten Schema, das mehrere Auffrischungen in den kommenden Tagen erfordert. «Die Ferien könnten wahrscheinlich gelaufen sein, weil ich jetzt krank werden kann.» Sie erwarte Nebenwirkungen wie Fieber und Übelkeit. Heiter lässt ihren Frust raus: «Das ist gerade einfach richtig heftig und scheisse.»

Mike Heiter und Leyla Lahouar lernten sich 2024 im Dschungelcamp kennen und lieben. Nach ihrer standesamtlichen Trauung im Juli 2025 feierten die beiden wenige Wochen später eine grosse Hochzeit an der italienischen Amalfiküste. Seit Ende 2025 plant das Ehepaar gemeinsamen Nachwuchs. «Die Babyplanung ist im vollen Gange. Wir sind dran», verriet Mike Heiter im RTL-Interview. Am liebsten würden die beiden Zwillinge bekommen.