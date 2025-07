«We said yes!» Leyla Lahouar und Mike Heiter posten Hochzeitsvideo

Die Reality-TV-Stars Mike Heiter und Leyla Lahouar haben sich am Samstag in Heidelberg das Jawort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand im barocken Palais Prinz Carl statt. Zu der Location fuhr der in rot-weiss gekleidete Mike Heiter im Bentley vor.

Publiziert: 17:08 Uhr | Aktualisiert: vor 41 Minuten