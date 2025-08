Sängerin leistet sofort Hilfe Fan bricht während Katy-Perry-Konzert auf der Bühne zusammen

Schock am Konzert von Katy Perry am Sonntagabend in Detroit. Als die Sängerin Fans auf die Bühne holt, ist es für eine junge Frau wohl zu überwältigend. Sie bricht mitten auf der Bühne zusammen. Sofort hilft der Superstar ihrem Fan.

Publiziert: 10:41 Uhr | Aktualisiert: vor 47 Minuten