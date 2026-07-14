Kim Kardashian teilt Familienfoto mit Lewis Hamilton

Kim Kardashian hat Fotos von einem Familienausflug veröffentlicht. Auf einem Bild posiert die 45-Jährige eng umschlungen mit ihrem Freund Lewis Hamilton und ihrer Tochter Chicago. Die Beziehung der Stars wird offensichtlich immer ernster.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kim Kardashian (45) teilt Fotos mit Lewis Hamilton (41) und Kindern

Erstes gemeinsames Selfie von Hamilton und Kardashians Tochter Chicago (8)

Alle vier Kinder aus Ehe mit Kanye West (49) im Beitrag gezeigt

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Kim Kardashian (45) gewährt ihren Followern einen seltenen Einblick in ihr Privatleben mit Rennfahrer Lewis Hamilton (41). Am Montag stellte die Unternehmerin auf Instagram mehrere Aufnahmen von einem gemeinsamen Ausflug mit Kardashians Kindern an einen See online. Entstanden sind die Bilder laut «People» bereits am 4. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag.

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Auf einer der Aufnahmen rückt das Paar so nah zusammen wie öffentlich noch nie: Die Unternehmerin schmiegt sich an den Formel-1-Fahrer, während ihre achtjährige Tochter Chicago den Kopf an die andere Schulter der Mutter legt. Bemerkenswert ist das Motiv vor allem deshalb, weil es sich offenbar um das erste Selfie handelt, auf dem Hamilton gemeinsam mit einem der Kinder Kardashians zu sehen ist.

Vier Kinder im Bild

Chicago bleibt nicht die Einzige aus der Familie, die Kardashian ihren Followern zeigt. Auf weiteren Bildern tauchen auch Psalm (7), Saint (10) und North (13) auf. Alle vier stammen aus der Ehe mit Rapper Kanye West (49). Ein Foto sticht dabei noch besonders heraus: Darauf posieren Kardashian und Hamilton in Rennanzügen neben den Kindern und Motorrädern. «Sommer am See mit meinen Lieblingsmenschen», schrieb Kardashian zu ihrem Beitrag.

Spekulationen seit Februar

Kardashian und Hamilton werden seit Februar als Paar gehandelt. Damals lösten mehrere gemeinsame öffentliche Auftritte die ersten Spekulationen aus, unter anderem beim Superbowl. Im April postete Kardashian ein erstes gemeinsames Bild, im Juni trat sie zum ersten Mal öffentlich im Fahrerlager in Erscheinung.