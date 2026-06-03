Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Kimi Antonelli

Über zwei Jahre war WM-Leader Kimi Antonelli (19) mit der tschechischen Influencerin Eliska Babickova (20) zusammen. Im Februar dieses Jahres folgte allerdings die Trennung. «Ich war diejenige, die die Beziehung beendet hat, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in unserem Privatleben und in dem, was wir für unsere Zukunft wollten, nicht mehr auf einer Linie waren», erklärte Babickova damals in einem Instagram-Video. Aktuell ist Antonelli Single.

George Russell

Carmen Montero Mundt (28) heisst die Frau an der Seite von George Russell (28). Die beiden sind seit 2020 ein Paar, halten ihre Beziehung aber grösstenteils aus der Öffentlichkeit heraus – auch wenn die Spanierin regelmässig im Fahrerlager gesichtet wird. Auf die Frage nach einer baldigen Hochzeit antwortete Russell gegenüber der britischen Zeitung «The Times» zuletzt: «Zu gegebener Zeit. Es wird nicht nächste Woche sein, aber es wird auch nicht länger als fünf Jahre dauern.»

Charles Leclerc

«Ein Tag, an den wir uns für immer erinnern werden», schrieb Charles Leclerc (28) kurz vor dem Saisonstart auf Instagram. Ende Februar gaben sich der Monegasse und seine Freundin Alexandra Saint Mleux (24) das Ja-Wort, nachdem sie sich im November des letzten Jahres verlobt hatten. Der Ferrari-Pilot und das Model sind seit 2023 ein Paar, auch sie ist regelmässig im Fahrerlager anzutreffen.

Lewis Hamilton

Anfang des Jahres flammten erste Liebesgerüchte über Lewis Hamilton (41) und Kim Kardashian (45) auf, als die beiden zusammen in Paris gesichtet wurden. Rund eine Woche später wurden sie bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt beim Super Bowl gefilmt. Ganz offiziell hat die Beziehung aber bislang noch keiner der beiden bestätigt – auch wenn die US-amerikanische Milliardärin erst vor wenigen Tagen ein Bild von ihr und dem siebenfachen Weltmeister auf einer Velotour postete.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lando Norris

Zum bereits dritten Mal sind Lando Norris (26) und Margarida Corceiro (23) ein Paar. 2024 kamen der Brite und die Portugiesin ein erstes Mal zusammen, nach der Trennung kam es im Mai 2025 zum Liebes-Comeback. Nach der erneuten Trennung im Februar dieses Jahres kam es im April nun zum zweiten Comeback. «Beide haben Fehler eingestanden und sich dafür entschuldigt, vor der Trennung nicht ihr Bestes gegeben zu haben», zitierte die «Sun» damals eine Quelle, die «nahe an Corceiro steht».

Oscar Piastri

Seit 2019 sind Oscar Piastri (25) und Lily Zneimer (24) zusammen. Der Australier und die Britin lernten sich am Haileybury-Internat im englischen Hertford kennen, wo die beiden zur Schule gingen. «Wir halten unsere Beziehung privat. Wir versuchen, uns aus dem Rampenlicht herauszuhalten und einfach ein normales Leben zu führen», sagte der letztjährige Vize-Weltmeister im Podcast «Eff Won with DRS» auf sein Liebesleben angesprochen.

Max Verstappen

Sie sind das Formel-1-Paar schlechthin: Der vierfache Weltmeister Max Verstappen (28) und Kelly Piquet (37), Tochter des dreifachen Weltmeisters Nelson Piquet (73). Kennengelernt haben sich die beiden bereits 2016, seit 2021 sind sie zusammen. Vor rund einem Jahr kam die gemeinsame Tochter Lily zur Welt. Verheiratet sind der Holländer und die brasilianisch-holländische Doppelbürgerin noch nicht. Verstappen meinte dazu im Blick-Interview vor zweieinhalb Jahren: «Es wird der richtige Tag kommen.»

Isack Hadjar

Seit rund einem Jahr soll Isack Hadjar (21) mit Lauren Fitzsimmons zusammen sein. Offiziell bestätigt ist die Beziehung der beiden zwar nicht, doch die Kanadierin wird immer wieder im Paddock gesehen, wie sie den Franzosen anfeuert.

Pierre Gasly

Pierre Gasly (30) ist in einer Beziehung mit dem portugiesischen Model Francisca Cerqueira Gomes (23). Sie sollen seit 2022 ein Paar sein, offiziell machten sie es im Januar 2023. Seit knapp zwei Jahren haben Gasly und Gomes ausserdem einen Pudel namens Simba, der gerne auf den Social-Media-Kanälen der beiden zu sehen ist.

Franco Colapinto

«Ich bin immer noch sehr single», sagte Franco Colapinto (23) noch im April in einem Interview mit ESPN. Gut möglich, dass er da nicht ganz ehrlich war, gibt es doch schon mehrere Monate Gerüchte über eine Beziehung mit Maia Reficco (25). Und tatsächlich: Anfang Mai bestätigte der Argentinier auf Instagram, dass er mit der US-amerikanischen Schauspielerin zusammen ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Liam Lawson

Liam Lawson (24) ist seit über drei Jahren mit der US-amerikanischen Influencerin Hannah St. John (23) liiert. Die beiden halten ihre Beziehung eher privat, auch wenn St. John regelmässig zu Gast im Fahrerlager ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Arvid Lindblad

Der Beziehungsstatus von Arvid Lindblad (18) ist unklar. Über eine mögliche Partnerin ist nichts bekannt.

Oliver Bearman

Viel ist über die Beziehung von Oliver Bearman (21) und Alicia Stent-Torriani nicht bekannt. Der Brite und die schwedisch-monegassische Doppelbürgerin sollen seit 2024 ein Paar sein. Laut dem Linkedin-Profil von Stent-Torriani hat sie an der Hotelfachschule EHL in Lausanne studiert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Esteban Ocon

Flavy Barla (23) heisst die Frau an der Seite von Esteban Ocon (29). Die beiden sind seit 2023 ein Paar. 2022 wurde die Französin zur Miss Côte d'Azur gekürt. Barla studiert Medizin und ist dazu noch als Influencerin tätig.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlos Sainz

Carlos Sainz (31) ist seit Sommer 2023 mit Rebecca Donaldson (30) zusammen. Das schottische Model war bereits mehrfach auf dem Cover von «Vogue» und «Marie Claire» und feuert den Spanier häufig aus dem Fahrerlager an.

Alex Albon

«Ich schätze, wir sind nun für immer aneinandergebunden»: Mit diesen Worten verkündete Alex Albon (30) im Januar die Verlobung mit Lily Muni He (26). Der britisch-thailändische Doppelbürger und die Chinesin sind seit 2019 ein Paar. Und Muni He ist wie Albon professionelle Sportlerin, allerdings im Golf.

Gabriel Bortoleto

Bereits seit 2020 soll Gabriel Bortoleto (21) in einer Beziehung mit Isabella Bernardini sein. Viel ist über die Brasilianerin allerdings nicht bekannt. Aktuell studiert sie Informatik an einer Universität in Eindhoven.

Nico Hülkenberg

Als einer von vier Fahrern ist Nico Hülkenberg (38) bereits Papi. Im September 2021 wurde Noemi Sky, die Tochter von ihm und Egle Ruskyte (38), geboren. Mit Ruskyte ist der Audi-Fahrer seit 2017 zusammen, seit Juni 2021 sind sie verheiratet. Die Litauerin ist Modedesignerin und besitzt mit «Eglè» ihr eigenes Modelabel.

Valtteri Bottas

Seit über sechs Jahren ist Valtteri Bottas (36) mit Tiffany Cromwell (37) liiert. Und wie der Cadillac-Pilot ist auch die australische Radfahrerin als Sportlerin erfolgreich – sie gewann unter anderem bereits eine Etappe beim Giro d'Italia.

Sergio Perez

Seit acht Jahren sind Sergio Perez (36) und Carola Martinez (28) inzwischen verheiratet. Gemeinsam haben die beiden aus der mexikanischen Stadt Guadalajara zwei Töchter und zwei Söhne. Ihre Beziehung halten sie aber grösstenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

Fernando Alonso

Es kommt durchaus vor, dass Fernando Alonso (44) seiner Freundin Rede und Antwort stehen muss. Melissa Jimenez (38) ist nämlich Formel-1-Reporterin für Dazn in Spanien. Zuletzt blieb dafür aber keine Zeit mehr, schliesslich kam im März ihr erster Sohn Leonard auf die Welt. Die beiden Spanier sind seit 2023 ein Paar.

Lance Stroll

Im letzten Sommer berichtete die «Sun» davon, dass Lance Stroll mit Yael Shelbia (24) in den Ferien gesichtet wurde. Seither wusste man dazu nicht viel mehr, bis der Kanadier mit dem israelischen Model beim GP in Miami im Fahrerlager anzutreffen war.