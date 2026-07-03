Formel-1-Star Lewis Hamilton hat seiner Freundin Kim Kardashian auf der Bühne in Silverstone vor dem Grossen Preis von Grossbritannien dafür gedankt, dass sie ihn zu einem «glücklicheren Mann» gemacht hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lewis Hamilton bestätigt Beziehung zu Kim Kardashian vor britischem Formel-1-Grand-Prix

Kim schenkte Kimi Antonelli ein besticktes Handtuch nach viralem «Towelgate»

Seit Juni tritt Kardashian öffentlich im Fahrerlager auf, Gerüchte seit Januar

Kim Kardashian (45) macht Formel-1-Star Lewis Hamilton (41) zu einem «glücklicheren Mann». Das verriet der Ferrari-Pilot aus England im Vorfeld des britischen Formel-1-Grand-Prix an diesem Wochenende und liess damit seltene Worte über seine Beziehung mit dem US-Promi fallen.

Der 41-Jährige stand gemeinsam mit anderen Rennfahrern auf der Fan-Bühne in Silverstone, wo sie Fragen beantworteten. Eine davon an Lewis Hamilton lautete laut Medienberichten: «Du scheinst in letzter Zeit glücklicher zu sein – woran liegt das? Könnte es an einer Freundin liegen?»

Lewis Hamilton: «Natürlich ist es Kim»

Die «Daily Mail» berichtete, dass der Sportkommentator David Croft (56) daraufhin scherzte, der Fan frage dies nur um zu wissen, «ob Kimi zwei Handtücher braucht oder nicht» – eine Anspielung auf einen viralen Moment. Kim Kardashian hatte beim Formel-1-Rennen in Monaco versehentlich das Handtuch von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli (19) mitgenommen. Die Klau-Szene wurde gefilmt und machte später online als Towelgate (Towel = Handtuch) die Runde. Antonelli nahm den «Diebstahl» mit Humor, wie mehrere Social-Media-Posts zeigen. Kardashian selbst machte ihren Fauxpas wieder gut, indem sie dem F1-Fahrer ein Handtuch schenkte mit den eingestickten Worten «Für Kimi von Kim».

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Lewis Hamilton lachte in Silverstone offenbar über den Scherz in Anlehnung an das Missgeschick seiner Freundin und bezeichnete ihn als «guten Witz». Der Rennfahrer lobte anschliessend sein «legendäres» Ferrari-Team, bevor er hinzufügte: «Und natürlich, natürlich ist es Kim.» Somit macht nicht nur die Scuderia den Briten zu einem glücklichen Mann, sondern auch die US-Amerikanerin.

Liebesgerüchte gab es bereits seit Anfang des Jahres

Im Juni trat Kim Kardashian zum ersten Mal öffentlich im Fahrerlager in Erscheinung, seit ihre Beziehung zu dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister bekannt wurde. Die Liebesgerüchte um Lewis Hamilton und die 45-Jährige, die vier Kinder mit ihrem Ex-Mann Kanye West (49) hat, kamen bereits Anfang des Jahres auf. Damals berichteten britische Medien, die Unternehmerin sei für ein romantisches Wochenende nach England zu Hamilton gereist.

Zusammen mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (42) verfolgte Kim Kardashian das Qualifying und das Rennen in Monaco. Lewis Hamilton warf ihr vom Podium aus sogar einen Luftkuss zu, während seine Partnerin ihn filmte. Der Rennfahrer erklärte damals: «Es ist toll, dass sie dieses Wochenende hier ist und mich unterstützt.»