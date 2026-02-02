Was läuft da zwischen Kim Kardashian und Lewis Hamilton?

Sind Reality-Star Kim Kardashian und Formel-1-Legende Lewis Hamilton etwa ein Paar? Die Unternehmerin soll für ein romantisches Wochenende extra nach England gereist sein.

Darum gehts Kim Kardashian und Lewis Hamilton verbrachten romantisches Wochenende in den Cotswolds

Das Paar buchte Spa, Paarmassage und assen privat zu Abend

Kim landete mit 120-Millionen-Euro-Privatjet, Zimmer kostete ab 1200 Euro

Ist aus einer langjährigen Freundschaft auf einmal mehr geworden? Reality-Star Kim Kardashian (45) und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (41) sollen sich angeblich daten. Wie «The Sun» berichtet, verbrachte das vermeintlich neue Promi-Paar ein romantisches Wochenende in einem exklusiven Landhotel in den englischen Cotswolds.

Die Unternehmerin und vierfache Mutter liess sich demnach das Rendezvous einiges kosten. Am Samstagnachmittag landete sie dem Bericht zufolge mit ihrem geschätzten 120 Millionen Euro teuren Privatjet am Flughafen Oxford. Von dort ging es mit zwei Autos – eines davon nur für ihr Gepäck – zum noblen Estelle Manor in Witney, Oxfordshire. Eine Nacht in dem denkmalgeschützten Anwesen kostet laut «The Sun» ab etwa 1.200 Euro aufwärts.

Bilder, die der «Daily Mail» vorliegen, zeigen Kim Kardashian am Flughafen in Oxford. Auf weiteren Schnappschüssen sind nicht nur ihre beschrifteten Koffer vor dem Hotel zu sehen, sondern auch ein Mann in einem grauen Trainingsanzug, der eben dieses betritt. Bei ihm soll es sich um Hamilton handeln.

Helikopter-Anreise für den Formel-1-Star

Rund eine Stunde nach Kims Ankunft soll auch der siebenmalige Formel-1-Weltmeister eingetroffen sein, wie es weiter heisst. Der 41-Jährige charterte demnach einen Helikopter vom Londoner Battersea Heliport und landete direkt auf dem Anwesen. Laut Insidern teilten sich die beiden ein Zimmer im Hauptgebäude.

Das Paar legte offensichtlich grossen Wert auf Privatsphäre. Drei Leibwächter – zwei für Kim, einer für Lewis – sorgten dem Bericht zufolge für Diskretion. Zwei von ihnen postierten sich demnach vor der Zimmertür, damit niemand die beiden stören konnte. Für den Abend hatten Kim und Lewis wohl den exklusiven Spa-Bereich samt Pool für sich reserviert. Eine Paarmassage rundete angeblich das Wellness-Programm ab, bevor sie in einem separaten Raum zu Abend assen. Am Sonntagvormittag sollen die beiden dann gegen 11 Uhr gemeinsam ausgecheckt haben. Noch am selben Tag wurde dann eine bestens gelaunte Kim Kardashian beim Shoppen bei Selfridges in London erwischt.

Laufen sich seit Jahren immer wieder über den Weg

Kim und Lewis kennen sich bereits seit vielen Jahren. 2014 wurden sie gemeinsam mit ihren damaligen Partnern – Rapper Kanye West (48) und Sängerin Nicole Scherzinger (47) – bei den GQ Men of the Year Awards in London fotografiert. Der Rennfahrer pflegte eine enge Freundschaft zu Kims Ex-Mann Kanye, besuchte 2015 sogar den Oster-Brunch der Familie und begleitete die Kardashians später zum Glastonbury Festival, als Kanye dort als Headliner auftrat.

Auch nach der Scheidung von Kanye blieben Kim und Lewis in Kontakt. Bei den Wall Street Journal Innovator Awards 2021 wurden beide ausgezeichnet – er für seinen sportlichen Erfolg, sie für ihr Shapewear-Unternehmen Skims. Die jüngste gemeinsame Sichtung vor dem Wochenend-Trip: Kate Hudsons (46) Silvesterparty 2026 in Aspen, Colorado. Dort wurden Kim und Lewis gesehen, wie sie die Feier getrennt verliessen. Romantisch in Verbindung gebracht wurden die beiden bis jetzt jedoch nie.