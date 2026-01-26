Der berüchtigte «Kardashian-Fluch» besagt: Wer mit den Schwestern anbandelt, hat ausgespielt. Als Kylie Jenners Freund Timothée Chalamet 2025 ohne Oscar nach Hause ging, schien die Theorie bestätigt. Doch jetzt räumt der Schauspieler für «Marty Supreme» Trophäen ab.

Darum gehts Timothée Chalamet und Kylie Jenner trotzen 2026 dem «Kardashian-Fluch» erfolgreich

Kylie Jenner sieht Medienrummel als Grund für Männerprobleme, nicht Familie

Travis Scott bleibt trotz Beziehung erfolgreich, zwei Kinder: Stormi (7), Aire (3) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Hollywood rätselt seit Jahren über den sogenannten «Kardashian-Fluch»: Männer, die sich auf die berühmten Schwestern einlassen, sollen angeblich beruflich oder privat abstürzen. Als Timothée Chalamet (30) 2025 trotz Oscar-Nominierung leer ausging, waren viele Fans überzeugt: Schuld ist seine Beziehung zu Kylie Jenner (28). Besonders die Erfahrungen früherer Ex-Partner wie Kanye West (48) und Kris Humphries (40) schürten die Befürchtung, dass Timothée dem Fluch ebenfalls zum Opfer fallen könnte.

Doch 2026 sieht alles anders aus: Timothée räumt Awards ab, gewinnt bei den Golden Globes und gilt erneut als Favorit für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Kylie selbst wurde schon mehrfach auf den Fluch angesprochen. In Interviews, unter anderem mit «GQ» und «W Magazine», wies sie die Theorie zurück: Nicht die Familie bringe Pech, erklärte sie, vielmehr könnten viele Männer den enormen Medienrummel und die Berühmtheit schlicht nicht verkraften, wie «People» berichtete.

Von wo kommt der Fluch?

Und tatsächlich scheint ihr Ex, Musiker Travis Scott (34), mit dem sie von 2017 bis 2022 liiert war und zwei Kinder hat, Stormi (7) und Aire (3), gar nicht vom Fluch betroffen. Der Rapper bleibt erfolgreich, konzentriert sich auf Musik und Firmen und betont laut «People», dass seine Karriere keineswegs vorbei sei.

Andere prominente Ex-Partner sind dagegen Paradebeispiele für die Fluch-Gerüchte: Rapper Kanye West (48), ehemals mit Kim Kardashian (45) verheiratet, kämpfte nach der Scheidung mit öffentlichen Ausrastern, Skandalen und rechtlichen Auseinandersetzungen, was seine mediale Wahrnehmung stark prägte.

Der Basketballer Kris Humphries (40), der 2011 nur 72 Tage mit Kim Kardashian verheiratet war, zog sich später aus dem Profi-Basketball zurück und widmete sich eigenen Projekten. Medien-Persönlichkeit Scott Disick (42), der lange mit Kourtney Kardashian (46) zusammen war und mit dem sie drei Kinder hat, musste nach der Trennung gegen Suchtprobleme und persönliche Krisen ankämpfen. Laut dem «People»-Magazin machte er mehrere Reha-Aufenthalte.